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Ekonomi

U.S. Polo Assn. ile heyecan dolu bir yaz

U.S. Polo Assn., sezona girerken doğanın yavaş yavaş olgunlaşan tonlarını yaz gardırobuna uyarlıyor.

HABER MERKEZİ10 Haziran 2025 Salı 14:27 - Güncelleme:
U.S. Polo Assn. ile heyecan dolu bir yaz
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U.S. Polo Assn., Yaz 2025 Koleksiyonu'nda doğanın güneşle birlikte olgunlaşan renklerinden ilham alıyor. Güneşin sıcak ışıklarıyla şekillenen doğa, bu sezonki kombin önerilerinde vişne ve krem tonlarıyla hayat buluyor. Yazın huzur veren sadeliğini ve doğadan gelen canlılığını bir araya getiren tasarımlar, sezonun vazgeçilmez parçalarıyla konforu ve zarafeti buluşturuyor.

Yaz sezonunda öne çıkan parçalardan %100 keten, beli fırfırlı kadın şortlar; hafif yapısıyla yaz sıcaklarında serinlik sunarken, hareketli fırfır detayıyla gün ışığını adımlara taşıyor. Balkon kollu, önden düğmeli bluzlar ise rahat kesimi ve yumuşak kumaşıyla yaz esintisini stilinize yansıtıyor.

Toprağın sıcak tonlarını yansıtan havuç kesim pantolonlar hem şık hem konforlu bir görünüm sunuyor. Belden aşağı dökülen rahat formu, yaz silüetine hafiflik katıyor. Krem tonlarıyla bütünleşen %100 keten cepli gömlekler ise nefes alan kumaş yapısıyla yaz boyunca tenle uyum sağlıyor. Keten ve pamuk karışımlı gömlekler, yaz sabahlarının tazeliğini stilinize taşıyor.

Erkek kombin önerilerindeki kargo cepli bermudalar; şehir yaşamında, tatil anlarında ya da sahil yürüyüşlerinde ideal bir tamamlayıcı görevi görüyor. İşlevsel detayları ve sade tarzıyla yaz stilinin en güçlü tamamlayıcılarından biri olarak öne çıkıyor.

Çocuk kombin önerilerinde ise blok renkli, polo yaka örme elbiseler dikkat çekiyor. Vişne tonunun enerjisini taşıyan bu parçalar; yumuşacık dokusuyla çocukların özgürce hareket etmesini sağlıyor ve yazın neşesini onların dünyasına taşıyor.

Doğal dokular, sade formlar ve mevsimin içten tonlarıyla şekillenen U.S. Polo Assn. Yaz 2025 Koleksiyonu; rahatlığı, şıklığı ve yazın tüm renklerini bir araya getiriyor.

  • U.S. Polo Assn.
  • doğadan ilham
  • Yaz tonları

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