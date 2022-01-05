ÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: Güven aşıladığı bir döneme girildi

AA 5 Ocak 2022 Çarşamba 13:13 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 13:13

Asmalı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katıldığı, MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2021'in Türkiye'nin global arenada her yönüyle ayrıştığı ve öne çıktığı bir yıl olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin geçen yıl, istihdam, ihracat, üretim ve lojistik alanlarında önemli başarılara imza attığını belirten Asmalı, "İnanıyoruz ki 2022 Türkiye ekonomisinin, özellikle hizmet ihracatının artması ile 250 milyar dolarlık ihracat hedefini aştığı bir yıl olacak." ifadesini kullandı.

Asmalı, bütün ülkelerin başlıca sorunu enflasyonun, 2022'de öncelikli gündem maddeleri olacağına dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık 2021'de açıkladığı 'Türk Lirasını Özendirme Paketi' sonrasında döviz karşısında hızlı bir değer kazanan Türk lirası, iç piyasada fiyatlar üzerindeki maliyet enflasyonu baskısını ciddi oranda azalttı. Bu sürecin Türkiye ekonomisi için bir milat olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerin söz konusu paketin ardından pozitif seyir izlediğini vurgulayan Asmalı, "Üreticilerimiz, sanayicilerimiz, yatırımcılarımız ve girişimcilerimiz artık 2022'den çok daha umutlu." dedi.

- "MÜSİAD OLARAK ÜSTÜMÜZE DÜŞEN HER SORUMLULUĞU YERİNE GETİRECEĞİZ"

Asmalı, Yeni Ekonomi Modeli'ni MÜSİAD olarak desteklediklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Yüksek ihracata dayalı, cari açığı azaltıcı ve refah sisteminin toplumun tamamına yansıtıldığı yeni bir ekonomik model inşa edildi. Bu süreçte MÜSİAD olarak üstümüze düşen her sorumluluğu yerine getireceğiz. Söz konusu önlem paketiyle döviz kurunu yukarı yönde baskı altında tutan birçok unsur bertaraf edildi ve Türk lirası üzerindeki algı manipülasyonu da sona erecek."

2022'nin Türkiye ekonomisi için güçlü büyüme sürecinin devam ettiği bir dönem olacağını ifade eden Asmalı, "İç talep, net dış talep ve yatırımlardaki değişimlerin her birinin büyümeye pozitif destek vereceğine inanıyoruz. Türkiye ekonomisindeki büyümenin, piyasa tahminlerini aşarak inşallah 2022'de yüzde 5 civarında gerçekleşeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

- "2022'DE ÇALIŞMAYA TÜM GÜCÜMÜZLE DEVAM EDECEĞİZ"

MÜSİAD üyelerinin 2022'den umutlu olduğunu belirten Asmalı, şunları kaydetti:

"Yeni Ekonomi Modeli'nin üreticilere, sanayicilere ve yatırımcılara güven aşıladığı bir döneme girildi. Yatırımcı, üretici ve sanayicilerimizin, kapasite kullanımlarının daha da artacağı, yurt içi satışlarının artış göstereceği, ihracat potansiyelinin güçleneceği, yeni yatırımlarının hız kazanacağı, yeni istihdam olanaklarının öne çıkacağı, inovatif fırsatların değerlendirileceği yepyeni bir seneye yelken açtık. MÜSİAD olarak 2022'de üreten ve güçlü bir Türkiye için çalışmaya tüm gücümüzle devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum."