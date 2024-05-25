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Ekonomi

Üstel: Büyük projeleri Türkiye'nin destekleriyle yapıyoruz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'den gelen suyun tarım alanlarıyla buluşması ve Güzelyurt'taki soğuk hava deposunun tamamlanmasıyla narenciye üreticisinin nefes alacağını belirterek, 'Büyük projeleri hep ana vatanımız Türkiye'nin destekleriyle yapıyoruz.' dedi.

AA25 Mayıs 2024 Cumartesi 12:40 - Güncelleme:
Üstel: Büyük projeleri Türkiye'nin destekleriyle yapıyoruz
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Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı Güzelyurt Soğuk Hava Deposu ve Entegre Tesisleri bilgilendirme toplantısında, 2015'ten itibaren Türkiye'den gelen suyu, önce içme suyu olarak, daha sonra da sulamada kullandıklarını hatırlattı.

Suyun tarım arazilerine verilmesi projesinin ilk 3 etabını tamamladıklarını ifade eden Üstel, 4. etabın ise gelecek yıl bitirileceğini söyledi.

Üstel, bölgedeki narenciye üreticileri için 1974'ten beri ihtiyaç olan büyük bir soğuk hava deposu projesini uygulamaya geçirdiklerini anlattı.

Türkiye'den gelen suyun bütün tarım alanlarıyla buluşması ve soğuk hava deposunun tamamlanmasıyla narenciye üreticisinin nefes alacağını belirten Üstel, "Büyük projeleri hep ana vatanımız Türkiye'nin destekleriyle yapıyoruz. Desteklerinden dolayı da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'a sonsuz teşekkür ediyorum. Ana vatanımız Türkiye'nin her alandaki destekleri bizler için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Bölgede bugüne kadar hiçbir hükümetin ilgilenmediği Güzelyurt Devlet Hastanesi ile ilgili projenin pazartesi ihaleye çıkacağını bildiren Üstel, buranın açılmasıyla hem bölge insanının yerinde sağlık hizmeti alacağını hem de Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin yükünün azalacağını kaydetti.

Üstel, birçok bölgeye sağlık ocağı yapılması için çalışmaları sürdürdüklerini, projeler tamamlandığında halkın sağlık hizmetleri alanında rahatlayacağını sözlerine ekledi.

  • Ünal Üstel
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