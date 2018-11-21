‘Uyumlu işveren’in prim borcuna taksit

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işverenlerin 12 ayı geçmeyen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarının uygun koşullarda taksitlendirilerek yapılandırılacağını açıkladı. Selçuk’un verdiği bilgiye göre düzenleme geriye dönük 3 yılda primini düzenli ödemiş, ancak son 12 ayda sorun yaşayan iyi niyetli işverenleri kapsayacak. Prim borçları 60 aya kadar taksitlendirilecek. Selçuk, yaptığı açıklamada, ‘100 Günlük Eylem Planı’ kapsamında işverenlere kolaylık sağlamaya ve yanlarında olmaya devam ettiklerini belirtti. Bu kapsamda, SGK tarafından ‘uyumlu işveren’ düzenlemesinin hayata geçirildiğini kaydeden Bakan Selçuk, “İşverenlerimizin 12 ayı geçmeyen borçlarını uygun koşullarda taksitlendirerek yapılandırıyoruz” dedi.

SON 3 YILA BAKILACAK

İyi niyetli ve yükümlülüklerini yerine getirmesine karşın elde olmayan nedenlerle bazen primlerini süresinde ödeyemeyen işverenlere bir çok kolaylık getirildiğinin altını çizen Selçuk, düzenlemeden, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi, başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü, başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini süresinde vermiş ancak borç ödemede hüsnüniyet sahibi ve buna rağmen son 1 yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş olanların yararlanabileceğini bildirdi.

Önce uyumlu prim borçlularının tespit edileceğini, sonrasında ise ‘çok zor durum’ halinin inceleneceğini belirten Zehra Zümrüt Selçuk, “Uyumlu işverenlerimiz aylık taksitler halinde prim borçlarını ödeyebilecek, 60 aya kadar taksitlendirme yapılabilecek” değerlendirmesinde bulundu. Selçuk, uyumlu işverenlere getirilen kolaylıklara ilişkin şu bilgileri verdi: “Prim borçlarına uygulanmış olan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları basit usulde uygulanacak. Prim borçlarının taksitler halinde ödenmesinde yıllık yüzde 22 olan tecil faizi, çok zor durum derecesine bağlı olarak yüzde 1.1 ile yüzde 16.5 arasında değişen oranlarda uygulanabilecek. 500 bin TL’ye kadar olan borçlarda teminat aranmayacak. 500 bin TL’yi aşan kısım için ise yüzde 25’i oranında teminat alınarak 60 aya kadar tecil ve taksitlendirme yapılabilecek. Hacizli malın, kanuna göre belirlenen değerinin yarısından az olmamak üzere satış bedelinin yarısının kuruma ödenmesi kaydıyla bu malın borçlu tarafından satışına kurumca izin verilebilecek.”