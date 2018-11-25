Uzakdoğu ile hedef 100 milyar dolar ticaret
Dünya ekonomosinin yüzde 30’unu oluşturan Asya-Pasifik’in ekonomi temsilcileri İstanbul’da buluştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bölge ülkeleriyle ticarette dengelenme sürecine girileceğini belirterek “Hedef 100 milyar dolar ticaret” dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’nin hayata geçirdiği Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan yeni kara ve tren yolları ile canlanan İpek Yolu sayesinde hedefin 100 milyar dolarlık ticaret olduğunu söyledi. İstanbul’daki 32. Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) Konferansı’nda konuşan Oktay, “En kısa sürede 100 milyar dolarlık ticaret hacmini geride bırakmalıyız” dedi.
HAVALİMANI KATKISI
Kadim İpek Yolu’nu yeniden canlandırdıklarını ifade eden Oktay “Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi, ülkemizdeki kısmının 2017 yılında tamamlanması ile kullanıma açılmıştır. Türkiye, Çin’den Avrupa’ya uzanan demiryolu hattının geçiş noktalarını barındırmakta ve orta koridorunu oluşturmaktadır. Böylelikle Asya’yı Avrupa’ya Anadolu üzerinden bağlıyoruz. Dünyanın en büyük projelerinden olan, boğazın iki yakasını denizaltından demiryoluyla bağlayan Marmaray, karayoluyla bağlayan Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Çanakkale Köprüleri ile bu yıl 29 Ekim’de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından hizmete açılan İstanbul Yeni Havalimanı ülkeler arası ticareti kolaylaştıracak önemli yatırımlarımızdan bazılarıdır” dedi
İHRACATIMIZ ARTACAK
Türkiye’nin 2023 yılı için koyduğu ekonomik hedefleri arasında 500 milyar dolarlık ihracat olduğunu da hatırlatan Fuat Oktay, buna ulaşmak için Asya-Pasifik’in çok önemli olduğunu dile getirdi. Bu pazara yönelik olarak özel çalışmalar yaptıklarının da altını çizen Oktay, şunları söyledi: “Türkiye, küresel ticarete her geçen gün daha çok entegre olmaktadır. 2002 yılında Asya-Pasifik bölgesi ülkeleriyle ticaretimiz toplam ticaret hacmimizin yüzde 9’u iken, 2017 yılında bu oran yüzde 17 seviyesine yükselmiştir. Bu ivmeyle Asya bizim için ‘Uzak Doğu’ değil gönül coğrafyamızın yakın sınır komşusudur. Ancak Türkiye, 2017 yılında bölgeden 56.4 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirirken, bölgeye yalnızca 9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle, bölge ile ithalat-ihracat dengemizi sağlayacak şekilde ticari ilişkilerimizi geliştirmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır.”
BÖLGENİN ÇOK STRATEJİK ÖNEMİ VAR
Aynı programda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Önümüzdeki yıllarda Asya Pasifik Bölgesi, Türk ekonomisi ve Türk ihracatçısı için stratejik bir öneme sahip” dedi. Bu sene özellikle konferansa genç girişimcilerin, kadın girişimcilerin ve KOBİ’lerin katılmış olmasının önemli olduğuna işaret eden Pekcan, Asya Pasifik bölgesindeki gelişmeleri anlamadan dünya ekonomisinin doğru şekilde yorumlanamayacağını söyledi. Pekcan, Asya’nın küresel ekonomide giderek ağırlığı arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Asya Pasifik ülkelerinin küresel ekonomi içerisindeki payı 2001 yılında yüzde 23.1 seviyesinde iken 2017 yılında yüzde 29.7’ye yükselmiştir. Aynı dönemde küresel ihracattan aldıkları pay ise yüzde 25.8’den yüzde 33.7’ye yükselmiştir. Bu veriler, Asya Pasifik Bölgesi’nin küresel üretim ve ticaret açısından yeni bir ağırlık merkezi haline geldiğini açıkça göstermekte. Önümüzdeki yıllarda Asya Pasifik Bölgesi, Türk ekonomisi ve Türk ihracatçısı için stratejik öneme sahiptir.”
HİSARCIKLIOĞLU YENİDEN SEÇİLDİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise yürütmekte olduğu Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) Başkan Yardımcılığına yeniden seçildi. Hisarcıklıoğlu, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “2018-2020 dönemde de Asya-Pasifik ülkeleri ile Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirmek için çalışacağız. Bu vesile ile bugün görevini devreden Inaishvili’ye hizmetleri için teşekkür ediyorum. CACCI Başkanlığına seçilen Samir Modi’ye de başarılar diliyorum. Sayın Modi, çok değerli bir isim. İlk iş tecrübesini Türkiye’de yaşamış. Şimdi de yine İstanbul’da, CACCI Başkanlığını devralıyor. Öte yandan da ülkemizin bundan sonra da kendisine hep iyi şans getirmesini diliyorum.”
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