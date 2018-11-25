Uzakdoğu ile hedef 100 milyar dolar ticaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’nin hayata geçirdiği Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan yeni kara ve tren yolları ile canlanan İpek Yolu sayesinde hedefin 100 milyar dolarlık ticaret olduğunu söyledi. İstanbul’daki 32. Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) Konferansı’nda konuşan Oktay, “En kısa sürede 100 milyar dolarlık ticaret hacmini geride bırakmalıyız” dedi.

HAVALİMANI KATKISI

Kadim İpek Yolu’nu yeniden canlandırdıklarını ifade eden Oktay “Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi, ülkemizdeki kısmının 2017 yılında tamamlanması ile kullanıma açılmıştır. Türkiye, Çin’den Avrupa’ya uzanan demiryolu hattının geçiş noktalarını barındırmakta ve orta koridorunu oluşturmaktadır. Böylelikle Asya’yı Avrupa’ya Anadolu üzerinden bağlıyoruz. Dünyanın en büyük projelerinden olan, boğazın iki yakasını denizaltından demiryoluyla bağlayan Marmaray, karayoluyla bağlayan Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Çanakkale Köprüleri ile bu yıl 29 Ekim’de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından hizmete açılan İstanbul Yeni Havalimanı ülkeler arası ticareti kolaylaştıracak önemli yatırımlarımızdan bazılarıdır” dedi

İHRACATIMIZ ARTACAK

Türkiye’nin 2023 yılı için koyduğu ekonomik hedefleri arasında 500 milyar dolarlık ihracat olduğunu da hatırlatan Fuat Oktay, buna ulaşmak için Asya-Pasifik’in çok önemli olduğunu dile getirdi. Bu pazara yönelik olarak özel çalışmalar yaptıklarının da altını çizen Oktay, şunları söyledi: “Türkiye, küresel ticarete her geçen gün daha çok entegre olmaktadır. 2002 yılında Asya-Pasifik bölgesi ülkeleriyle ticaretimiz toplam ticaret hacmimizin yüzde 9’u iken, 2017 yılında bu oran yüzde 17 seviyesine yükselmiştir. Bu ivmeyle Asya bizim için ‘Uzak Doğu’ değil gönül coğrafyamızın yakın sınır komşusudur. Ancak Türkiye, 2017 yılında bölgeden 56.4 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirirken, bölgeye yalnızca 9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle, bölge ile ithalat-ihracat dengemizi sağlayacak şekilde ticari ilişkilerimizi geliştirmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır.”