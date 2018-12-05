Uzaktan kumandalı piyadeler geliyor

Güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan insansız kara araçlarının çeşidi ve sayısı artırılıyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük Eylem Planı kapsamında geliştirilmesi planlanan insansız kara araçlarını hafif, orta ve ağır sınıfta olmak üzere 3 ana kategoride gruplandırdı. Buna göre, Hafif Sınıf İnsansız Kara Araçları kategorisinde yürütülecek çalışmalar 3 farklı seviyede gerçekleştirilecek. Bu kategorideki birinci seviye araçların ağırlığı 1 kilogramdan az olacak.

2 SAAT DAYANIYOR

Gündüz ve gece ortamında keşif ve gözetleme maksadıyla toprak yol, oyuk, mağara, bina içi ortamlarda ilerleyebilecek mobiliteye sahip bu araçlar, kapalı alanlardaki görevleri çok düşük sesle yerine getirecek. Atılabilir ve bir personel tarafından sökülüp takılabilir, gerektiğinde uzatılabilir/ayarlanabilir çubuk yardımıyla gözetleme ve dinleme yapabilir özellikteki araçlar, uzaktan kumandayla kontrol edilebilecek ve görev süresi 2 saati bulacak. Kategoride yer alan ikinci seviye araçlar ise toprak yol, oyuk, mağara, menfez, meskun mahal/kapalı alan, çok katlı bina içi operasyon öncesi keşif, gözetleme, tuzak tespiti ve emniyet operasyonları icra edebilecek. Atılabilen ve merdiven çıkabilen, bu araçlar, yüksek otonom seviyede, yarı otonom ya da uzaktan kumandalı olabilecek. Araçlar 17 santime kadar dik engelleri aşabilecek.