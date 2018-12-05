Uzaktan kumandalı piyadeler geliyor
Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda bir dizi insansız kara aracı geliştirilerek güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak. Proje kapsamında keşif ve gözlem yapabilen, silahlı ürünler üretilecek. Ayrıca paletli kara araçlarının da insansızlaştırılması planlanıyor.
Güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan insansız kara araçlarının çeşidi ve sayısı artırılıyor.
Savunma Sanayii Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük Eylem Planı kapsamında geliştirilmesi planlanan insansız kara araçlarını hafif, orta ve ağır sınıfta olmak üzere 3 ana kategoride gruplandırdı. Buna göre, Hafif Sınıf İnsansız Kara Araçları kategorisinde yürütülecek çalışmalar 3 farklı seviyede gerçekleştirilecek. Bu kategorideki birinci seviye araçların ağırlığı 1 kilogramdan az olacak.
2 SAAT DAYANIYOR
Gündüz ve gece ortamında keşif ve gözetleme maksadıyla toprak yol, oyuk, mağara, bina içi ortamlarda ilerleyebilecek mobiliteye sahip bu araçlar, kapalı alanlardaki görevleri çok düşük sesle yerine getirecek. Atılabilir ve bir personel tarafından sökülüp takılabilir, gerektiğinde uzatılabilir/ayarlanabilir çubuk yardımıyla gözetleme ve dinleme yapabilir özellikteki araçlar, uzaktan kumandayla kontrol edilebilecek ve görev süresi 2 saati bulacak. Kategoride yer alan ikinci seviye araçlar ise toprak yol, oyuk, mağara, menfez, meskun mahal/kapalı alan, çok katlı bina içi operasyon öncesi keşif, gözetleme, tuzak tespiti ve emniyet operasyonları icra edebilecek. Atılabilen ve merdiven çıkabilen, bu araçlar, yüksek otonom seviyede, yarı otonom ya da uzaktan kumandalı olabilecek. Araçlar 17 santime kadar dik engelleri aşabilecek.
Mevcut zırhlılara da otonom sürüş özelliği
Ağır Sınıf İnsansız Kara Araçları kategorisinde ise öncelikle envanterde bulunan taktik tekerlekli ve paletli kara araçlarının insansızlaştırılması, bununla birlikte araçları insansızlaştırmak için asgari hazır bulunuşluk gereksinimleri göz önüne alınarak geliştirilecek insansızlaştırma kitinin ve bu kitin uygulanabileceği asgari araç özelliklerinin belirlenmesi hedefleniyor.
YÜKSEK KABİLİYET
Bu kapsamda insansızlaştırılan platformların lojistik hizmetler, riskli arazi kesimlerinde keşif ve ulaştırma hizmetleriyle yüksek ateş gücü ve hareket kabiliyetini kullanarak düşmana yaklaşma ve gerektiğinde etkisiz hale getirme amaçlarıyla kullanılması planlanıyor. Söz konusu araçlar her türlü hava, arazi ve görüş şartlarında uzaktan kumandalı/yarı otonom görev yapabilecek, istendiğinde insan tarafından normal bir platform gibi kullanılabilecek, üzerindeki kameralardan gelen görüntüler uzaktan kontrol birimine gönderilebilecek.
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