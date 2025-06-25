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Ekonomi

Üzeri betonla kapatılan kuyular için çağrı: Bölge petrol kaynıyor

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yıllar önce açılan ancak daha sonra betonla kapatılan petrol kuyularını yeniden gündeme taşıdı. Ilıcak Mahallesi sakinleri bölgenin yeniden araştırılmasını alanda ciddi petrol rezervlerinin bulunduğuna inandıklarını belirtiyor.

IHA25 Haziran 2025 Çarşamba 17:38 - Güncelleme:
Üzeri betonla kapatılan kuyular için çağrı: Bölge petrol kaynıyor
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Akçadağ ilçesine bağlı Ilıcak Mahallesi Sivri mevkiinde, 1969-1970 yılları arasında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Orta Anadolu 4. Bölge Müdürlüğü tarafından petrol arama faaliyetleri kapsamında yaklaşık 15 sondaj kuyusu açıldığı ileri sürülüyor. Ancak bir süre sonra bu kuyuların üzerlerinin betonla kapatıldığı belirtiliyor.

BEÖLGEDE CİDDİ PETROL REZERVLERİ VAR

Yaklaşık bin 200 metre rakımda yer alan ve ulaşımı oldukça güç olan bölgede yeniden araştırma yapılmasını isteyen vatandaşlar, bölgede ciddi petrol rezervlerinin bulunduğuna inandıklarını belirtiyor.

  • akçadağ
  • petrol
  • kuyular
  • petrol keşfi

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