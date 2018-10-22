Üzerimize gönderilen kara bulutlar dağılıyor
Ekonomide alınan tedbirler etkisini göstermeye başladı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç “Psikolojik ve politik rüzgar Türkiye’nin lehine işliyor. Üzerimize gönderilen kara bulutlar dağılmaya başladı. Sıkı durmamız halinde iyileşme daha da artacak” dedi.
Türk şirketleri, dünyanın en büyük ikinci gıda fuarı olan SIAL Paris’e çıkarma yaptı. Türkiye fuara, 269’u İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) desteğiyle toplam 311 firma ile katılarak gıda ihracatını artıracak görüşmelere imza attı. Fuarın ilk günü gazetecilerle bir araya gelen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, fuara katılanların çok memnun olduğunu belirterek, şirketlerin kur riskini bertaraf etmesinin tek yolunun ihracat olduğunu söyledi.
RÜZGAR ALEYHİMİZE
Kurda yaşanan dalgalanma sonrası alınan tedbirlerin etkisini göstermeye başladığını da anlatan Avdagiç “Ağustosta yaşanan süreç, hükümet ve piyasa paydaşlarının koordinasyonuyla normalleşme yoluna girdi. Yapılan düzenlemelere bağlı olarak finansman kanallarındaki tıkanıklıklar açılmaya başlandı. Kurda gerileme var. Bizim fiyatlama için en büyük risk unsurumuz kur idi. Şu anda psikolojik ve politik rüzgar Türkiye’nin lehine işliyor. Üzerimize gönderilen kara bulutlar dağılmaya başladı. Sıkı durmamız halinde iyileşme daha da artacak” dedi.
KUR BASKISI AZALDI
Türkiye’ye fon girişinin de başladığını anlatan Avdagiç, kamunun borçlanma ihalesine 3 kat talep geldiğini, faizlerin de düşmeye başladığını söyledi. Dolarda yaşanan düşüş sonrası üretici fiyatları üzerindeki baskının azaldığını belirten Avdagiç enflasyondaki hızlı çıkışın durdurulacağını anlattı. Bu konuda yürütülen ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’na da dikkat çeken Avdagiç fırsatçılık yapanlara yönelik denetimlerde ‘kantarın topuzunun kaçtığı’nı dile getirdi. Avdagiç “Polisiye kontrol görüntüsü veren denetim mekanizması makul bir sürece dönüşmeli. Süreç bir zabıtanın benim üyelerime medya ile gidip korku filmi çeker gibi kontrol etmesine yol açılmamalı. Dürüst tüccar rencide edilmemeli. Zaten en büyük kontrolör tüketicidir” diye konuştu.
Konkordato sayısı abartılı
422 bin üyesi bulunan İTO’nun Başkanı Şekib Avdagiç, son dönemde en çok tartışılan konuların başında gelen konkordato ilanlarının abartıldığını söyledi. İTO olarak tüm verilerin kendilerine geldiğini anlatan Avdagiç “Rakamlar 3 bin-5 bin diye söyleniyor. Konkordato ile ilgili inanılmaz spekülasyon yapılıyor. Tüm Türkiye’de sayı 500’ün altında. İTO kayıtlarına dayanarak söylüyorum; İstanbul’da ise 100’ü geçmez” dedi.
Gıdacılardan dev çıkarma
Gıda, içecek ve gıda ekipmanları sektörünün buluştuğu SIAL Paris, 7 bin katılımcı firma ile kapılarını açtı. Türkiye, katılımcı firma sayısında 109 ülke içinde Fransa, İtalya, İspanya’dan sonra 4’üncü sırada yer aldı. Türkiye 2016’da 5’inci sıradaydı. Paris’te iki yılda bir düzenlenen fuara Türkiye ilk olarak 1988 yılında 10 firma ile toplam 100 metrekarelik alanda katılmıştı.
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