Üzerimize gönderilen kara bulutlar dağılıyor

Türk şirketleri, dünyanın en büyük ikinci gıda fuarı olan SIAL Paris’e çıkarma yaptı. Türkiye fuara, 269’u İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) desteğiyle toplam 311 firma ile katılarak gıda ihracatını artıracak görüşmelere imza attı. Fuarın ilk günü gazetecilerle bir araya gelen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, fuara katılanların çok memnun olduğunu belirterek, şirketlerin kur riskini bertaraf etmesinin tek yolunun ihracat olduğunu söyledi.

RÜZGAR ALEYHİMİZE

Kurda yaşanan dalgalanma sonrası alınan tedbirlerin etkisini göstermeye başladığını da anlatan Avdagiç “Ağustosta yaşanan süreç, hükümet ve piyasa paydaşlarının koordinasyonuyla normalleşme yoluna girdi. Yapılan düzenlemelere bağlı olarak finansman kanallarındaki tıkanıklıklar açılmaya başlandı. Kurda gerileme var. Bizim fiyatlama için en büyük risk unsurumuz kur idi. Şu anda psikolojik ve politik rüzgar Türkiye’nin lehine işliyor. Üzerimize gönderilen kara bulutlar dağılmaya başladı. Sıkı durmamız halinde iyileşme daha da artacak” dedi.

KUR BASKISI AZALDI

Türkiye’ye fon girişinin de başladığını anlatan Avdagiç, kamunun borçlanma ihalesine 3 kat talep geldiğini, faizlerin de düşmeye başladığını söyledi. Dolarda yaşanan düşüş sonrası üretici fiyatları üzerindeki baskının azaldığını belirten Avdagiç enflasyondaki hızlı çıkışın durdurulacağını anlattı. Bu konuda yürütülen ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’na da dikkat çeken Avdagiç fırsatçılık yapanlara yönelik denetimlerde ‘kantarın topuzunun kaçtığı’nı dile getirdi. Avdagiç “Polisiye kontrol görüntüsü veren denetim mekanizması makul bir sürece dönüşmeli. Süreç bir zabıtanın benim üyelerime medya ile gidip korku filmi çeker gibi kontrol etmesine yol açılmamalı. Dürüst tüccar rencide edilmemeli. Zaten en büyük kontrolör tüketicidir” diye konuştu.