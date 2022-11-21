Uzman öğretmen maaş farkı hesaplama! Uzman öğretmen maaş farkı ne kadar?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan Uzman Öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı 81 ilde gerçekleştirdi. Sınav sonrası Uzman öğretmen maaş farkı hakkında araştırmalar hız kazandı. Uzman öğretmen olmaya hak kazanmış her öğretmen bir derece atlayacak ve maaşlarına ek ücret alacaklar. Peki Uzman öğretmen maaş farkı ne kadar? İşte uzman öğretmen maaş farkı hesaplama

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı Kasım'ın 19'unda gerçekleştirildi. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı sınavının değerlendirilmesi 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar, doğru cevap sayısını etkilemeyecek. 70 ve üzeri puan alanların başarılı sayılacağı Uzman öğretmenlik sınavında, her soru eşit puan ağırlığına sahip olacak.

UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞ FARKI NE KADAR?

Uzman öğretmen olmaya hak kazanmış her öğretmen bir derece atlayacak ve maaşlarına ek olarak 1342 TL ücret alacaklar. Bu durumda 10 yıl görev yapmış bir öğretmen 11819 TL maaş alırken uzman öğretmen unvanını aldıktan sonra 13161 TL maaş alacak.

UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞ FARKI HESAPLAMA



Uzman öğretmenlik maaşı farkı hesaplaması en yüksek Devlet memuru aylığına, 152. maddede geçen oranın uygulanmasıyla hesaplanmaktadır.

Yüzde 20 gelir vergisi uygulanırsa 507,07 TL uzman öğretmenlik tazminatı bugün için alınmaktadır.

Bu durumda 10 yıl görev yapmış bir öğretmen 11819 TL maaş alırken uzman öğretmen unvanını aldıktan sonra 13161 TL maaş alacak.

UZMAN ÖĞRETMEN TAZMİNATI NE KADAR?

Uzman öğretmenlik sınavının ardından adaylar maaşlarında ne kadar değişim olacağını hesaplamaya başladı. 2022 yılında yüzde 20 gelir vergisi ile 507,07 TL uzman öğretmenlik tazminatı alınır. Ayrıca uzman öğretmen olanlar 1 derece artar ve bu durum da uzman öğretmen maaş farkını artırır. Uzman öğretmen maaş farkı 1 Ocak 2023 yılındna itibaren geççerli olacak. Yüzde 15 gelir vergisi üzerinden bir hesaplama yapılırsa uzman öğretmen tazminatı 1.939,56 TL olarak uygulanabilir.