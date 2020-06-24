İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8583
  • EURO
    7,7311
  • ALTIN
    389.461
  • BIST100
    115186
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Suriye altını uyarısı! Suriye altını nedir, nasıl anlaşılır?
Ekonomi

Suriye altını uyarısı! Suriye altını nedir, nasıl anlaşılır?

Düğünlerde takılan ve ilk bakışta anlaşılması çok zor olan 'suriye altın'ının düşük ayarlı olduğu bozdurmaya kuyumcuya gidildiğinde anlaşılıyor. Darphane altını ve suriye altını kullanılarak yapılan aynı model iki kolye arasında ise ortalama 1000 TL'lik bir fiyat farkı var. Peki gözle ayırt edilmesi mümkün olmayan Suriye altını nasıl anlaşılır?

24 Haziran 2020 Çarşamba 15:58 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 16:00
ABONE OL

Koronavirüs salgınında 'normalleşme' dönemine geçişle birlikte evlenmek isteyen çiftler, düğün hazırlıkları yapmaya başladı.

Düğünlerde 'Suriye altını' olarak bilinen düşük ayarlı (21 ayar) altın takı kullanımı da yaygınlaştı.

Gözle suriye altını ile darphane altını arasındaki farkı ayıt etmenin mümkün olmadığını belirten Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş Suriye altınını NTV’de anlattı.

DARPHANE ALTINI İLE SURİYE ALTINI ARASINDAKİ FARK NE?

"Ağırlıklı olarak Ortadoğulu insanların tercih ettiği 21 ayar altınlar Suriyelilerin Türkiye'de nüfuslarının artması ve kendi mağazalarını açmasıyla yaygınlaştı.

Suriyelilerin kendi örf ve adetlerine uygun takı gruplarını tercih etmesiyle Türkiye'de de dolaşıma giren suriye altınını darphane altınından nasıl ayırt ederiz?

SURİYE ALTINI NASIL ANLAŞILIR?

Öncelikle Suriye altınını gözle ayırt etmek mümkün değil. Anlayabilmek için kolyenin klips kısmına bakmak gerekiyor. Altının üzerinde özellikle klips kısımlarında 21 ayar, 875 veya arapça bir ibare bulunuyor.

Öte yandan fiyat aralığı da Suriye altınını ayırt etmekte önemli bir kriter. Darphane altınıyla ve Suriye altınıyla yapılmış aynı model iki kolye arasında yaklaşık 1000 TL’lik bir fiyat farkı oluyor." 

Doku nakli yapılan Leyla hayata yeniden tutundu

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.