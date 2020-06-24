24 Haziran 2020 Çarşamba 15:58 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 16:00

Koronavirüs salgınında 'normalleşme' dönemine geçişle birlikte evlenmek isteyen çiftler, düğün hazırlıkları yapmaya başladı.

Düğünlerde 'Suriye altını' olarak bilinen düşük ayarlı (21 ayar) altın takı kullanımı da yaygınlaştı.

Gözle suriye altını ile darphane altını arasındaki farkı ayıt etmenin mümkün olmadığını belirten Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş Suriye altınını NTV’de anlattı.

DARPHANE ALTINI İLE SURİYE ALTINI ARASINDAKİ FARK NE?

"Ağırlıklı olarak Ortadoğulu insanların tercih ettiği 21 ayar altınlar Suriyelilerin Türkiye'de nüfuslarının artması ve kendi mağazalarını açmasıyla yaygınlaştı.

Suriyelilerin kendi örf ve adetlerine uygun takı gruplarını tercih etmesiyle Türkiye'de de dolaşıma giren suriye altınını darphane altınından nasıl ayırt ederiz?

SURİYE ALTINI NASIL ANLAŞILIR?

Öncelikle Suriye altınını gözle ayırt etmek mümkün değil. Anlayabilmek için kolyenin klips kısmına bakmak gerekiyor. Altının üzerinde özellikle klips kısımlarında 21 ayar, 875 veya arapça bir ibare bulunuyor.

Öte yandan fiyat aralığı da Suriye altınını ayırt etmekte önemli bir kriter. Darphane altınıyla ve Suriye altınıyla yapılmış aynı model iki kolye arasında yaklaşık 1000 TL’lik bir fiyat farkı oluyor."