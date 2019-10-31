Uzmanlar uyardı: İndirim tuzağına düşmeyin

Black Friday (Efsane Cuma), Cyber Monday (Siber Pazartesi), 11.11 indirimleri ve yılbaşı fırsatları gibi, yüzlerce e-ticaret sitesi ve markanın kasım ayından itibaren kampanyalı satışlara başlayacağı 3 aylık indirim çılgınlığı yarından itibaren başlayacak. Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, siber dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı: “Instagram’dan alışveriş yaparken kredi kartı bilgilerinizi vermeyin. Kartla ödeme istiyorlarsa da sanal kart bilgilerini verin. Sadece sanal karta aktarılan küçük bir miktar kadar zararınız olur. Sınırlı sayıda bir stoku, bir firma bu özel günde insanların kullanımına, satın almasına sunuyor olabilir. Kötü niyetli kişiler o ürünü kendileri satıyormuş gibi göstererek 5 bin dolarlık eşyaları 500 dolara sattıklarını söylüyorlar. Bedava peynir, sadece fare kapanında olur. Bu tuzağa kesinlikle ama kesinlikle düşmemek gerekiyor.