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Ekonomi

Uzun süredir beklediklerini söyledi: Türkiye ile aramızdaki anlaşma tarihi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na katılmak için Türkiye'ye gelen Somali Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Jama, ülkesi ile Türkiye arasında imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması'na değindi. Bu anlaşmanın uzun süredir imzalanmasını beklediklerini söyleyen Somalili Bakan Jama, 'Somali ve Türkiye arasındaki anlaşma, tarihi bir anlaşma. İki ülke iyi ilişkilere sahip, bu çok uzun yıllara dayanıyor.' dedi.

AA27 Şubat 2024 Salı 11:20 - Güncelleme:
Uzun süredir beklediklerini söyledi: Türkiye ile aramızdaki anlaşma tarihi
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Somali Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Daud Aweis Jama, "Filistin halkına yönelik katliamın durdurulması" çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na katılmak için İstanbul'a gelen Somali Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Jama, AA muhabirinin sorularını cevapladı.

Somalili Bakan Jama, "Filistin halkına karşı yapılanların insanlık dışı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Somali'nin, her zaman İsrail'in Filistin halkına karşı uyguladığı vahşeti kınayan İİT üyesi ülkelerin yanında yer aldığını kaydeden Jama, "ateşkes ve Filistin halkına yönelik katliamın durdurulması" çağrısı yaptı.

Jama, "Ekim ayından bu yana bu katliam herhangi bir müdahale olmaksızın devam ediyor. Bugün bizi buraya getiren ana tema da medyanın Filistin halkına yapılanları haberleştirirken dezenformasyon yapmasını kınamaktır." ifadelerini kullandı.

Tüm uluslararası toplumu insanlığa saygı göstermeye ve Filistin halkının haklarını korumaya davet eden Jama, şunları kaydetti:

"Filistin halkının özgürce yaşamasını istiyoruz. 1967 sınırları temelinde bir Filistin devletinin kurulması çağrısında bulunuyoruz. Böylece uzun zamandır dile getirdiğimiz iki devletli çözüme sahip olabiliriz. Filistin halkının sorunlarının tek çözümünün kendi devletlerinin kurulması olduğunu düşünüyorum."

Jama, uluslararası toplumun Gazze'de olup bitenlerin farkına varması gerektiğini ve "artık yeter" denilebileceğini ifade etti.

"Ekim ayından bu yana insanlar acı çekiyor. İnsanların evleri tamamen yıkılmış durumda. Binlerce insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Binlerce aile öldürüldü. Bu yüzden bu insanlık dışı durumun sona ermesini istiyoruz." diyen Jama, uluslararası kamuoyunun tepkisizliğinin birçok ülkenin Filistin halkına neler olduğunu görmezden geldiğini gösterdiğine işaret etti.

- "SOMALİ VE TÜRKİYE ARASINDAKİ ANLAŞMA, TARİHİ BİR ANLAŞMA"

Türkiye-Somali ilişkilerine ve iki ülke arasında imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması'na da değinen Jama, "Somali ve Türkiye arasındaki anlaşma, tarihi bir anlaşma. İki ülke iyi ilişkilere sahip, bu çok uzun yıllara dayanıyor." dedi.

Jama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de başbakan olduğu dönemde Somali'ye gerçekleştirdiği ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir kapı açtığını hatırlattı.

Söz konusu anlaşmanın da ilişkileri farklı bir seviyeye çıkaracağını aktaran Jama, bu anlaşmanın uzun süredir imzalanmasını beklediklerini ve her iki ülkeye de çok faydalı olacağını söyledi.

Jama sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Son otuz yıldır pek çok ülke, uluslararası toplum ve hatta bölge, Somali'nin bir şiddet kaynağı haline geldiğini söylüyordu. Şimdi biz bölgenin istikrarına katkıda bulunmak istiyoruz. Somali rotasını değiştirerek bölgenin istikrar faktörü haline gelmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu, herkesin övgüsünü hak eden bir zamandır. Bölgenin istikrarlı olmasını sağlamak ve dünya barışına katkıda bulunmak için olumlu adımlar atmak istiyoruz."

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