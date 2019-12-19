Uzungöl ve Ayder’de dönüşüm başlıyor

19.12.2019 01:18 - Güncelleme: 19.12.2019 01:19

Karadeniz’deki gözde turizm merkezleri için harekete geçiliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Uzungöl ile Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası’nda kentsel dönüşüm projesini başlatıyor. Uzungöl ve Ayder’de gelecek hafta başlayacak kentsel dönüşümle altyapı ve ulaşım sorunları çözülecek, imar kirliliği tartışmaları ise ortadan kaldırılacak.

862 KAÇAK YAPI VAR

Uzungöl’de, yıkım kararı bulunan 862 kaçak yapı sahibi, imar barışından yararlanmak için başvuru yapmıştı. Başvurulardaki incelemelerde, Uzungöl’deki imar barışına uygun olmadığı tespit edilen 118 yapının yıkımına karar verildi. Yapıları yıkılacak olan işletme sahipleri, aralarında sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de yer aldığı heyetle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileriyle görüştü. İşletme sahipleri, bakanlık tarafından oluşturulacak heyetin Uzungöl’e gelip, yıkımı planlanan yapılarda inceleme yapmasını talep etti.

TIRAŞLAMA İŞLEMİ

Talep üzerine, bakanlıkça oluşturulan heyet, geldiği Uzungöl’de incelemede bulundu. Yapılan incelemeler sonucu hazırlanan yeni planlamayla; 118 yapının 17’sinin bazı katlarının kısmi olarak tıraşlanması kararlaştırıldı. 6 binada ise imara aykırı herhangi bir durum söz konusu olmadığı için yıkıma gerek duyulmadığı belirlendi. Böylece imar barışına aykırı olarak tespit edilen 112 yapıdan 17’si tıraşlanacak, kalan yapılar ise yıkılacak. Uzungöl’de yıkımların ardından kentsel dönüşüm uygulanacak. Ayder Yaylası’nda ise Toplu Konut İdaresi (TOKİ) öncülüğünde, 5 bakanlığın ortaklaşa uygulayacağı Kentsel Dönüşüm Projesi hazırlandı. Yeni projeyle otopark, otel ve pansiyon alanları, seyir terasları, günübirlik eğlence alanları, çadır ve kamp bölgeleri ile giriş-çıkış noktaları belirlendi.

TURİZMİN GÖZDE YERİ

Çaykara ilçesine 20 kilometre mesafede bin 250 metre yükseklikte yer alan ve eşsiz doğal güzellikleri ile Doğu Karadeniz’in gözde turizm merkezi olan Uzungöl bir doğa harikası. Uzungöl ise yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. 500 bin metrekare alana sahip olan göl, alabalık ve sazan balıklarına ev sahipliği yapıyor.

Kentsel dönüşüm sonrası Ayder yeni yüzüne kavuşacak.