Uzunkaya: 2018 İŞKUR’da rekorlar yılı oldu

Kurumda yüksek öğrenim mezunu olarak işe yerleşen sayısı 2017’de 172 bin 993 iken, 2018’de bu yüzde 21.7 artışla 210 bin 459 oldu. Genç işe yerleştirmede gerçekleşme ise 2017 yılında 361 bin 448 iken, 2018 yılında bu oran yüzde 19.1’lik artışla 430 bin 613 oldu. Kurum ayrıca kadın istihdamında da artış yaşadı. Kadın işe yerleştirme 2017 yılında 357 bin 210 olurken, bu oran 2018 yılında yüzde 21.9’luk artış göstererek 435 bin 317 olarak gerçekleşti.

EĞİTİM DESTEĞİ

2018 yılında Aktif İş gücü Programları’ndan yararlanan kişi sayıları ise; İşbaşı eğitim programları; 300 bin 512, Meslek Eğitim Kursları; 117 bin 239, Girişimcilik Eğitim Programları; 81 b,n 183 olarak gerçekleşti. İŞKUR tüm bu rakamlarla 2018 yılını rekorlarla kapadı. İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya daha önce yaptığı açıklamada engelli istihdamına da destek olduklarını belirterek “Engellilerimiz bir kısım iş yerlerinde çalışan insan statüsünde değil, kendi yanında artık eleman çalıştıran, işini kuran, hayallerini gerçeğe dönüştüren bir düzeye taşımış oldu” dedi.