İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2024 Salı / 9 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,8491
  • EURO
    36,7648
  • ALTIN
    2983.46
  • BIST100
    10223.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Vakıf Katılım'a “En İyi Yapay Zeka Dönüşüm ve Uygulama” ödülü
Ekonomi

Vakıf Katılım'a “En İyi Yapay Zeka Dönüşüm ve Uygulama” ödülü

Vakıf Katılım, Future of Cloud & AI Awards etkinliğinde, “Yapay Zeka Destekli Hizmet Yönetimi” projesi ile “En İyi Yapay Zeka Dönüşüm ve Uygulama” ödülüne layık görüldü.

10 Aralık 2024 Salı 11:05 - Güncelleme:
Vakıf Katılım'a “En İyi Yapay Zeka Dönüşüm ve Uygulama” ödülü
ABONE OL

Dijital dönüşüm ve inovasyon odaklı çalışmalarıyla dikkat çeken Vakıf Katılım, sektörün geleceğini şekillendiren projelere öncülük etmeye devam ediyor. Teknolojiyi müşteri odaklı çözümlerle birleştiren banka, Future of Cloud & AI Awards'dan "Yapay Zeka Destekli Hizmet Yönetimi" projesi ile "En İyi Yapay Zeka Dönüşüm ve Uygulama" ödülü aldı.

Bankacılık süreçlerinde yapay zekanın güvenli kullanımını sağlamak üzere geliştirilen proje kapsamında, kişisel verilerin KVKK ve bankaya özel güvenlik standartları çerçevesinde sınıflandırılması, şifrelenmesi ve lokal ortamda korunması sağlanıyor. Böylece, verilerin gizliliği garanti altına alınırken, yapay zeka teknolojileri üzerinden daha hızlı ve etkin hizmet sunulması mümkün oluyor.

MEHMET BÜTÜN: "ÖDÜL, BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YENİLİKÇİ PROJELER ÜRETME KONUSUNDAKİ KARARLILIĞIMIZI GÜÇLENDİRDİ"

Future of Cloud & AI Awards gibi uluslararası ölçekte prestijli bir organizasyonda ödüle layık görülmenin, dijital dönüşüm ve inovasyon odaklı çalışmalarında başarılarını bir kez daha tescillediğini dile getiren Vakıf Katılım Bilgi Teknolojileri İş Ailesi Direktörü Mehmet Bütün "Sadece teknolojiyi etkin kullanmanın ötesinde, müşteri memnuniyetini artıran, veri güvenliğini garanti altına alan ve sektöre yön veren bir yaklaşımı temsil ediyoruz. Dijitalleşmeyi müşterilerimize daha hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet sunmanın en etkili yolu olarak görüyoruz. Bu ödül, bankacılık sektöründe yenilikçi projeler üretme konusundaki kararlılığımızı güçlendirdi. Önümüzdeki dönemde de geleceğin teknolojilerini benimseyerek müşterilerimiz ve paydaşlarımız için katma değer yaratmaya devam edeceğiz." dedi.

  • YapayZekaHizmetYönetimi
  • EnİyiDönüşüm
  • VakıfKatılımÖdülü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.