Vakıf Katılım'a “En İyi Yapay Zeka Dönüşüm ve Uygulama” ödülü

Dijital dönüşüm ve inovasyon odaklı çalışmalarıyla dikkat çeken Vakıf Katılım, sektörün geleceğini şekillendiren projelere öncülük etmeye devam ediyor. Teknolojiyi müşteri odaklı çözümlerle birleştiren banka, Future of Cloud & AI Awards'dan "Yapay Zeka Destekli Hizmet Yönetimi" projesi ile "En İyi Yapay Zeka Dönüşüm ve Uygulama" ödülü aldı.

Bankacılık süreçlerinde yapay zekanın güvenli kullanımını sağlamak üzere geliştirilen proje kapsamında, kişisel verilerin KVKK ve bankaya özel güvenlik standartları çerçevesinde sınıflandırılması, şifrelenmesi ve lokal ortamda korunması sağlanıyor. Böylece, verilerin gizliliği garanti altına alınırken, yapay zeka teknolojileri üzerinden daha hızlı ve etkin hizmet sunulması mümkün oluyor.

MEHMET BÜTÜN: "ÖDÜL, BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YENİLİKÇİ PROJELER ÜRETME KONUSUNDAKİ KARARLILIĞIMIZI GÜÇLENDİRDİ"

Future of Cloud & AI Awards gibi uluslararası ölçekte prestijli bir organizasyonda ödüle layık görülmenin, dijital dönüşüm ve inovasyon odaklı çalışmalarında başarılarını bir kez daha tescillediğini dile getiren Vakıf Katılım Bilgi Teknolojileri İş Ailesi Direktörü Mehmet Bütün "Sadece teknolojiyi etkin kullanmanın ötesinde, müşteri memnuniyetini artıran, veri güvenliğini garanti altına alan ve sektöre yön veren bir yaklaşımı temsil ediyoruz. Dijitalleşmeyi müşterilerimize daha hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet sunmanın en etkili yolu olarak görüyoruz. Bu ödül, bankacılık sektöründe yenilikçi projeler üretme konusundaki kararlılığımızı güçlendirdi. Önümüzdeki dönemde de geleceğin teknolojilerini benimseyerek müşterilerimiz ve paydaşlarımız için katma değer yaratmaya devam edeceğiz." dedi.