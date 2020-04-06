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Ekonomi

VakıfBank: 65 bin müşterimizin 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledik

VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih, 'Şu ana kadar hem bireysel hem ticari 65 bin müşterimizin 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledik.' açıklamasında bulundu.

AA06 Nisan 2020 Pazartesi 12:42 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 12:51
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VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Şu ana kadar hem bireysel hem ticari 65 bin müşterimizin 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledik." açıklamasında bulundu.

200 bin bireysel müşterilerinin 11 milyar liralık kredi, kredi kartı taksitlerini ertelediklerini belirten Üstünsalih, "KOBİ, ticari ve kurumsal ölçekte 19 bin müşterimizin 14,5 milyar lira tutarındaki kredisini öteledik." bilgisini verdi.

Üstünsalih, "Müşterilerimiz VakıfBank Mobil'i bu süreçte aktif olarak kullandı. Mart ayında şubat ayına göre işlem sayısında yüzde 15,3 artış gerçekleşirken, yapılan işlemler ise 34 milyon adet arttı." ifadelerini kullandı.

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