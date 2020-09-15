15 Eylül 2020 Salı 16:26 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 16:26

Vakıfbank Mobil Bankacılık çalışmıyor. Vakıfbank müşterileri bugünün maaş günü olması nedeniyle hesaplarını kontrol etme amaçlı mobil uygulamaya girmeye çalışıyor. VakıfBank mobil bankacılığa giriş yaparak sisteme şifrelerini giren kullanıcılar 'internete bağlanılamıyor' uyarısı alıyor. İnternet veya bağlantı problemi olmayan bu hatanın neden kaynaklandığı tüm müşteriler tarafından merak ediliyor. Peki Vakıfbank mobil bankacılık neden açılmıyor? İşte sisteme giriş yapılamamasının nedeni..

VakıfBank mobil bankacılık çöktü mü?

Vakıfbank mobil bankacılıkta sorun çıktı. VakıfBank mobil bankacılık sabah saatleri itibariyle açılmıyor. Uygulamaya telefonlarından girenler 'Sistemin açılması için internet bağlantınızın olması gerekiyor, Vakıfbank mobil bankacılık beklenmedik bir hata oluştu' şeklinde uyarı alıyorlar.

Vakıfbank mobil bankacılık neden açılmıyor?

Vakıfbank müşteri hizmetlerinden alınan bilgiye göre Vakıfbank mobil bankacılık Genel bir güvenlik sorunu nedeniyle sorun yaşandığı için açılmıyor. Android tipi işlemci kullanan mobi,l cihazlara sahip müşteriler hesaplarını sabah saatlerinden beri kontrol edemiyor. İOS işlemcili (iPhone) telefonlarda ise uygulama açılabiliyor.

Bir süre daha devam edecek çalışma sonrasında mobil bankacılığa giriş yapılabilecek.

MOBİL BANKACILIK NEDEN HATA VERİR?

Eğer Vakıfbank mobil bankacılık uygulamasına giremiyorsanız öncelikle cep telefonunuzun internet bağlantısının olup olmadığını kontrol edin. Eğer internetinizde bir sorun yok ise uygulamanın sürümünü kontrol edin. Bunun için isterseniz Appstore yada Google play uygulamasına girdikten sonra yüklü uygulamalar kısmına girin ve güncelleyin. Eğer uygulamanız güncel ve hala uyarı alıyorsanız diğer bir problem ise cep telefonu hafızasının tamamen dolu olmasıdır.

Telefonunuzun hafızası dolu ise gereksiz verileri sildikten sonra mobil bankacılığa yeniden girmeyi deneyin. Yine giremezseniz sorun bankanın sistem üzerinde çalışıyor olmasından kaynaklanıyordur. Konu hakkında detaylı bilgi almak için 0850 222 0724 Müşteri hizmetleri numarasını arayabilirsiniz.

Vakıfbank müşterileri bankaya gitmeden tüm android ve ios yazılıma sahip telefon ya da tabletten her türlü bankacılık işlemlerini yapabilmektedirler.