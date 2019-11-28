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VakıfBank’a uluslararası piyasalardan dev kaynak

VakıfBank yurtdışı piyasalardan sendikasyon kredisi ve proje teminatlı fonlama işlemiyle toplam 730 milyon dolar kaynak temin etti.

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367 gün vadeli sendikasyon kredisinin büyüklüğü 580 milyon dolar olurken, işleme uluslararası bankalardan yüzde 125 seviyesine yakın fazla talep geldi. VakıfBank ayrıca, proje teminatlı fonlama kapsamında yurtdışından 3,5 yıl vadeli 150 milyon dolar tutarında kredi elde ederek hem kaynak çeşitliliğini artırmaya hem de kaynaklarının vadesini uzatmaya devam etti. Kredi tutarının yüzde 125 seviyesine yakın şekilde, fazladan talep geldiğine dikkat çeken VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Yurtdışından, 239.5 milyon dolar ve 309.3 milyon Euro olmak üzere toplam 580 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin ettik.  Emirates NBD Capital’ın ajan banka olduğu ve koordinatörlük görevini The Commercial Bank of Qatar ile paylaştığı sendikasyon kredisine, toplam 17 ülkeden 28 banka katıldı. Kredinin maliyeti ABD Doları dilimi için Libor + yüzde 2.25 ve Euro dilimi için Euribor + yüzde 2.10 seviyesinde gerçekleşti” dedi.

 

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