VakıfBank’tan ekonomiye 321 milyar lira destek 

VakıfBank, konsolide olmayan finansal sonuçlara göre, 2019 yılının ilk yarısında toplam aktiflerini 380 milyar TL’nin üzerine çıkarırken, nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığı ile milli ekonomiye 321 milyar TL destek sağladı. VakıfBank’ın nakdi krediler artış oranı ise yıllık bazda yüzde 19 ile 7,9 olan sektör ortalamasının 2 katından fazla gerçekleşerek 250 milyar TL seviyesine ulaştı. VakıfBank’ın aynı dönemde elde ettiği net kar 1 milyar 19 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

BÜYÜK SORUMLULUK

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, bankanın 2019 yılı ilk 6 aylık finansal performansına ilişkin yaptığı açıklamada, “VakıfBank olarak 65 yıldır ülke ekonomisinin kalkınması ve refah seviyesinin yükselmesi için büyük bir motivasyonla çalışıyoruz. Bu sürecin 28 yılına şahitlik etmiş bir kişi olarak Türkiye bilançosuna çalışmaya, büyük bir sorumlulukla devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim” dedi.

ÇÖZÜMLERLE VARIZ

2019 yılının ilk 6 aylık döneminde VakıfBank’ın nakdi kredi büyümesinin yıllık yüzde 19 seviyesinde gerçekleşerek 250 milyar TL’ye ulaştığına dikkat çeken VakıfBank’ın Genel Müdürü Üstünsalih, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aynı dönemde sektörün nakdi kredi artış oranının yüzde 7,9 seviyesinde olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, kredilerdeki artış oranımızın sektör ortalamasının 2 katının üzerinde olduğunun altını çizmek isterim. Milli ekonominin yanındaki güç olarak, mutlak müşteri memnuniyeti anlayışı çerçevesinde tüm müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarına en uygun çözümlerle desteğimizi artırarak sürdüreceğiz” dedi.