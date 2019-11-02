VakıfBank’tan ‘yapan zekalı’ yerli uygulama

VakıfBank’ın Ar-Ge ekibi tarafından yapılan sistem hakkında konuşan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih “Dijital olmak için değil, dijitale gelen iş yapış şekillerini ve teknolıojilerini kullanarak sektörde bir müşteri odaklı oyun kurucu olmak istiyoruz. ViBi de bunun en belirgin örneğidir. ViBi, 300’e yakın bankacılık işlemi için VakıfBank müşterilerine destek sağlayacak” dedi.

YAKINDAN TAKİP

Yerli imkanlarla yine Türk mühendisler tarafından geliştirilen ViBi müşteri alışkanlıklarını analiz ederek kişiye özel asistanlık hizmeti verecek. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, kendi bankacılık yazılımını kendi kaynakları ile kodlayıp geliştiren, sektöründe öncü bir bankayız. Bu alanda, nitelikli insan kaynağına ve yenilikçi bir vizyona sahibiz” diyen Üstünsalih, “Bugünün ihtiyaçlarına göre ‘yarını kodlamak’ da bize yeterli gelmiyor. Müşteri beklentilerini ve teknolojinin bizi nereye götürdüğünü sürekli analiz ediyoruz. Blokzincir, açık bankacılık, yapay zekâ, robotik yazılım gibi kavramlar artık Bankacılık uygulamaları içinde çok hızlı bir şekilde konumlanıyor. Tüm bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz” diye konuştu.

YAPAY ZEKA DEĞİL!

Üstünsalih, sözlerini şöyle tamamladı: “Dijital olmak için değil, dijitalle gelen yeni iş yapma şekillerini ve teknolojileri kullanarak, sektörde bir ‘müşteri-odaklı oyun kurucu’ olmak istiyoruz. Ailemizin en yenilikçi ve en teknolojik üyesi olan ViBi, müşterilerimizle mobilde buluştu. ViBi ile müşterilerimizin yanındaki güç olmayı yeni bir boyuta taşıyoruz. Kendisini yapay zekâ olarak değil, yapan zekâ olarak isimlendiriyoruz.”

ViBi’nin bankacılık sektöründeki en teknolojik asistan olduğu bilgisini veren VakıfBank Dijital Bankacılık, Ödeme Sistemleri ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan ise “Müşterisini en iyi anlayan sesli bankacılık asistanı ViBi’dir. ViBi, salt bir yapay zekâ değildir, anlayan ve yapan bir zekâdır” dedi. Fonksiyon seti ve işlem çeşitliliği açısından ayrıcalıklı hizmet sunan ViBi ile para transferi, kredi başvurusu, QR kodla para çekme-yatırma, nakit avans, sanal kart bilgileri ve limit belirleme, güncel kur bilgileri, dönüştürücü, varlık durumu bilgilerine erişim, piyasa bilgileri öğrenme ve kredi kartı bilgilerini sorgulamak mümkün.