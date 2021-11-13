Van'da kuruldu: İlk hasatta 4 ton üretim

DHA 13 Kasım 2021 Cumartesi 10:01 - Güncelleme: 13 Kasım 2021 Cumartesi 10:01

Tuşba ilçesinin Atmaca Mahallesi'nde bir ay önce hizmete açılan kentin ilk modern mantar üretim tesisinde ilk hasat yapıldı. Hasat çalışmasına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Tuşba Kaymakamı Furkan Duman, Gevaş Kaymakamı Hamit Genç, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Mantar Üretim Tesisi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Yıldırım ve tesis çalışanları katıldı. Vali Bilmez'in de eşlik ettiği hasatta, ilk gün 4 ton üretim oldu. 5 bini kapalı 24 bin metrekare alan üzerinde kurulan ve 21 odada mantar üretimi yapılan tesiste, 30 kişi istihdam edilirken, üretilen kültür mantarları, Van ve ilçelerinin yanı sıra çevre illere pazarlanacak.

YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ BİN 500 TON

Vali Bilmez, "Bu tesis, bölgemizde modern anlamda yapılmış ilk tesis. Yıllık bin 500 ton kapasiteli, 21 odası olan. Ancak şu an 7 odasında üretim yapılıyor. Yıl sonuna kadar diğer odalar da üretime başlayacak. Yıl sonunda tam kapasite ile üretim gerçekleştirilecek. TKDK'nın da destek verdiği bir proje. Bu projenin ilimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah hem onlar kazanır hem de bölge insanımız daha sağlıklı ve taze mantarla buluşmuş olacak" dedi.

BÖLGEDE İLK

Mantar Üretim Tesisi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Yıldırım ise tesiste kültür mantarının ilk hasadının yapıldığını ifade ederek," Yılın 365 günü her gün doğal mantar üretimimiz olacak. Günlük üretim kapasitemiz yüzde yüze ulaştığımızda 3,5- 4 ton civarında bir üretim kapasitesi olacak. Burada üretilen kültür mantarı, Van ili başta olmak üzere Ağrı, Iğdır, Kars, Muş, Bitlis, Malatya, Elazığ ve Hakkari illerine sevkiyat gerçekleştireceğiz. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) hibe desteği programından 2 milyon 250 bin TL destek aldık. Kurduğumuz mantar üretim tesisi bölgede ilk diyebiliriz. Çok modern bir tesis olmuş" diye konuştu.