Van’ın güneşi enerjiye dönüştü
Akfen Yenilenebilir Enerji’nin Van’da kurduğu lisanslı güneş santralleri elektrik üretimine başladı.
Van Edremit’teki Omicron Erciş ve Omicron Engil santralleri toplam 20 megavat gücüne sahip. Santrallerde üretilen enerjinin ulusal elektrik ağı üzerinden tüm Türkiye’ye ulaşmasıyla 80 bin kişiye temiz enerji sağlanacak. 2020’ye kadar yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşan 1000 MW’lık enerji üretim santrali kapasitesine ulaşmayı hedefleyen Akfen, gelecek yıl aynı bölgede yapımına başlayacakları üçüncü güneş santralinin de devreye girmesiyle birlikte toplam 120 bin kişinin enerji ihtiyacını karşılayacak.
66 milyon $ değerinde
Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeline sahip en yüksek illerinden Van’da işletilecek olan 3 santral Van Gölü’nün yanında yer alan toplam 600 dönümlük arazi üzerinde bulunuyor. Yıllık 60 GWh elektrik üretmesi beklenen santraller, 25 bin 804 ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı salınımını engelleyecekler. Yaklaşık 66 milyon dolara mal olacak güneş santralleri sayesinde Van önemli bir ekonomik değere kavuşurken, 120 bin kişinin yıllık enerji ihtiyacı tamamen yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılanacak. Akfen Yenilenebilir Enerji tarafından 3 santralin hayata geçirilmesiyle birlikte Van, güneş enerjisi kaynağı bakımından sahip olduğu ciddi potansiyelini enerjiye dönüştürmüş olacak.
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