Van’ın güneşi enerjiye dönüştü

Van Edremit’teki Omicron Erciş ve Omicron Engil santralleri toplam 20 megavat gücüne sahip. Santrallerde üretilen enerjinin ulusal elektrik ağı üzerinden tüm Türkiye’ye ulaşmasıyla 80 bin kişiye temiz enerji sağlanacak. 2020’ye kadar yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşan 1000 MW’lık enerji üretim santrali kapasitesine ulaşmayı hedefleyen Akfen, gelecek yıl aynı bölgede yapımına başlayacakları üçüncü güneş santralinin de devreye girmesiyle birlikte toplam 120 bin kişinin enerji ihtiyacını karşılayacak.

66 milyon $ değerinde