Varank: Katma değerli üretimi artıracağız

Varank burada yaptığı açıklamada Türkiye’nin katma değerli üretim yapması gerektiğine vurgu yaptı. Varank şunları söyledi: “Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak böyle fabrikaları, tesisleri gezdiğimde çok mutlu oluyorum ve şunu biliyorum benim uluslararası global sermayeden Türkiye’de yatırım yapmış şirketlerle görüşmelerimde ben onlara şunu soruyorum. ‘Siz neden Türkiye’yi tercih ediyorsunuz?’ Onların birinci cevabı şu; ‘Sizdeki gibi işini sahiplenen bir iş gücü dünyanın hiçbir yerinde yok. Sizin iş gücünüz, sizin işçileriniz bir yerde çalıştığında sanki kendi fabrikaları, sanki kendi malları için çalıyormuş gibi gayret gösteriyorlar, sahipleniyorlar.’ Biz bu düşünceyi, bu anlayışı dünyanın hiçbir yerinde görmüyoruz diyorlar. Sizlerin yazdığı bu başarı hikayeleri bizleri çok mutlu ediyor. Hep beraber memleketimizi kalkındırmaya, bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşımak için katma değerli üretimi artırmaya hep beraber devam edeceğiz. Biz de size bu yolda yardımcı olabilmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.” Varank, Türkiye’nin birçok badire atlattığını ve bu mücadeleyi vermeye devam ettiğini belirtti.

‘AKDENİZ BİZİM HAKKIMIZ’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şunları söyledi: “Görüyorsunuz bizim Akdeniz’de petrol arama hakkımızı bile kabullenmeyen insanlar var. Biz orada bile hakkımızı ancak mücadeleyle bir takım kendini dünyanın patronu sanan ülkelerin karşısına geçip ancak öyle alabiliyoruz ve bu gayreti göstererek neticeye ulaşabiliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu siyasi hareketi başlattığında hep milletine güvendi, milletiyle beraber yürüdü.”