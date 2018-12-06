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Varlık Finansmanı Fonu’nda talep toplama bugün tamamlanacak

Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın kurduğu Varlık Finansmanı Fonu’nda talep toplama dün başladı, bugün sonlanacak. Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ve Garanti Bankası yarın 3 milyar lirayı aşkın tutarda konut kredilerini ihraç edecek.

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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç’ın da detaylarını verdiği varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) ihracı için talep toplama dün başlamıştı.
 
Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ve Garanti Bankası’nın yarın 3 milyar lirayı aşkın tutarda konut kredilerini ihraç edecek.
 
Konuyla ilgili olarak Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın (TKYB), 4 bankanın bilançosunda yer alan konut kredilerini alacağını ifade eden TSPB Başkanı, bu kredilere dayanan varlığa dayalı menkul kıymetlerinin ihraç edileceğini belirtti. Bu kapsamda, finansal kuruluşların, likiditesi düşük varlıklarını menkul kıymetleştirmek suretiyle sermaye piyasalarımızdan fon sağlayabilme imkânları kolaylaştırıldığını vurgulayan Topaç, bu faaliyetlerin, sermaye piyasalarında işlem gören yatırım aracı sayı ve çeşidinde artışa katkıda bulunacağını ekledi.
 
TÜRKİYE'DE BİR İLK
 
4 bankanın portföyünün ilk kez bir araya getirilerek oluşturulan ve piyasaya sürülecek olan 3 milyar 150 milyon TL tahvil ihracı, son 7 yılda yapılan VDMK ihraçlarının neredeyse toplamına eşit.
 
Nitelikli yatırımcılara satılacak olan ve derecelendirme kuruluşu tarafından en yüksek not olan AAA alan VDMK'lara yüksek talep bekleniyor.
 
Dört Türk bankasının finansal piyasalara soluk getirecek bu hamlesi devrim olarak nitelendiriliyor.

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