Varlık Fonu yönetiminde 3’üncü buluşma

Yeniden yapılandırma sonrası gerçekleşen üçüncü toplantıya Varlık Fonu’nun yönetim Kurulu üyeleri Salim Arda Ermut, Hüseyin Aydın, Rifat Hisarcıklıoğlu, Erişah Arıcan, Fuat Tosyalı ve Zafer Sönmez katıldı. Fon’da Sönmez aynı zamanda Genel Müdürlük görevini de yürütüyor. Dünkü toplantıya Varlık Fonu’nun Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise bütçe görüşmeleri nedeniyle katılamadı. Varlık Fonu’nun bünyesinde BOTAŞ, TPAO, PTT, Borsa İstanbul AŞ, TÜRKSAT, Çaykur, THY ve Halkbank gibi kurum ve kuruluşlar bulunuyor. Varlık fonu’nun yönetimi eylül ayı başında yeniden belirlenmişti.