Vatandaşa kârsız satış için tarım kredi devrede
Tarım Kredi, belediyelerin tanzim satış mağazalarında satılacak ürünleri çiftçilerden almaya başladı.
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz’ın yaptığı açıklamaya göre ürünlere kâr eklenmeyecek, yalnızca nakliye fiyatı dahil edilecek. Tarım Kredi Kooperatifleri olarak belediyelerin tanzim satış mağazalarında satılacak ürünleri çiftçilerden almaya başladıklarını bildiren Poyraz “Bu konuda çalışmalarımız başladı. Üreticiden alabildiğimiz kadar makul fiyata alıp bu ürünleri dağıtımın noktasındaki belediyenin yetkililerine teslim edeceğiz. Özel sektör mantığıyla düşünmediğimiz için buna hemen hemen hiç kâr koymayacağız. Bu işlerle her aracı kendi kârını eklediği için, ne kadar aracı olursa fiyat da o kadar artar. Biz üreticiden aldığımız fiyata sadece nakliyesini ekleyeceğiz. Bir tarafta üreticimiz olacak diğer tarafta satış yapacak yetkililer olacak” dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tanzim satış mağazalarına ilişkin açıklamasında “İlk etapta İstanbul’da 50, Ankara’da 30’dan fazla noktada açacağız” demişti.
Hangi ürüne ihtiyaç varsa temin edeceğiz
Poyraz, çiftçiye ürünlerini Tarım Kredi’ye satmaları için zorlama yapılmayacağının altını çizerek, “Biz zaten piyasadayız. Geçen sene çiftçilerden 800 milyon liralık ürün almışız. Hububat ve bakliyat ağırlıklı olarak gerçekleştirdiğimiz işi, şimdi önceden kısmi olarak yaptığımız yaş sebze meyvede de sürdüreceğiz. Piyasada hangi ürüne ihtiyaç varsa sezonuna göre temin edip göndereceğiz” diye konuştu, sistemin çok kısa süre içerisinde işlemeye başlayacağını söyledi.
Kamu kurumlarının alımı da tartışılmalı
Poyraz, Kredi Yurtlar Kurumu ve Milli Savunma Bakanlığı’na ürün verdiklerini anımsatarak, kamu kurumlarının ciddi manada gıda alımı yaptıklarını ve bunun da tartışılması gerektiğini söyledi. Kamu kuruluşlarına gıda temini yapmak için ihaleyi alan firmaların piyasayı etkilediklerine işaret eden Poyraz, şunları ifade etti: “Firmalar kamu ihalesine girdiği zaman milyonlarla ifade edilen rakamlarla piyasadan mal çekmek zorunda kalıyor. Halbuki biz bir ihale olmadığı için, o günkü borsa fiyatları neyse kamu kurumlarına o fiyatlarından verebiliyoruz. Burada enflasyonist bir baskı oluşturmuyoruz. Kamu kurumlarının gıda alımlarında da kooperatiflerin devreye girmesi lazım.”
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