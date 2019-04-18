Vatandaşın sepeti KDV indirimiyle ucuza dolar

TürkMedya kuruluşları Star, 24 TV, Best FM ve Platin’in medya sponsorları arasında yer aldığı Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB) etkinliği dün Haliç Kongre Merkezi’nde başladı. Açılış konuşmasını yapan Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, yerel zincir marketlerde manav, kırmızı et, bakliyat, unlu mamuller, zeytin ve zeytinyağı ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesini talep ettiklerini belirterek, “Bu indirim vatandaşımıza yarar. Sağlanacak indirimle sepetler daha ucuza dolar” dedi.

POŞET ADEDİ 70’E DÜŞTÜ

Bu yıl değer temasıyla 11’incisi düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Altunbilek, yerel zincirler olarak, naylon poşet kullanımının önüne geçmek için iki yıl boyunca önemli kampanyalar yürüttüklerini anımsatarak, 2019 itibarıyla bu çalışmalarımızın karşılığını aldıklarını ve çevreci bir dönemin başladığını bildirdi. Altunbilek, ücretli fiyat uygulamasının ardından, daha önce yılda kişi başı 440 olan plastik poşet kullanım sayısının, 4 ayda önemli ölçüde azalarak senelik bazda 70’e kadar indiğini söyledi. Altunbilek, son dönemde yaşanan ekonomik durumlar nedeniyle sektörün zaman zaman vatandaşlarla karşı karşıya kalmak zorunda bırakıldığını belirterek, maliyetlerin her geçen gün arttığı, operasyonel karlılıkların düştüğü rekabet girdabında kürek çektiklerini aktardı.

FİYATI PİYASA BELİRLER

Fiyat artırmak amaçları olmadığını buna piyasanın karar verdiğini anlatan Altunbilek, sektör için bir dizi düzlenleme talep etti.