Vatandaşın sepeti KDV indirimiyle ucuza dolar
Star’ın sponsor olduğu ‘Yerel Zincirler Buluşuyor’ etkinliği başladı. Zirvede konuşan TPF Başkanı Altunbilek “Marketlerde KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesiyle sepetler daha ucuza dolar” dedi.
TürkMedya kuruluşları Star, 24 TV, Best FM ve Platin’in medya sponsorları arasında yer aldığı Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB) etkinliği dün Haliç Kongre Merkezi’nde başladı. Açılış konuşmasını yapan Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, yerel zincir marketlerde manav, kırmızı et, bakliyat, unlu mamuller, zeytin ve zeytinyağı ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesini talep ettiklerini belirterek, “Bu indirim vatandaşımıza yarar. Sağlanacak indirimle sepetler daha ucuza dolar” dedi.
POŞET ADEDİ 70’E DÜŞTÜ
Bu yıl değer temasıyla 11’incisi düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Altunbilek, yerel zincirler olarak, naylon poşet kullanımının önüne geçmek için iki yıl boyunca önemli kampanyalar yürüttüklerini anımsatarak, 2019 itibarıyla bu çalışmalarımızın karşılığını aldıklarını ve çevreci bir dönemin başladığını bildirdi. Altunbilek, ücretli fiyat uygulamasının ardından, daha önce yılda kişi başı 440 olan plastik poşet kullanım sayısının, 4 ayda önemli ölçüde azalarak senelik bazda 70’e kadar indiğini söyledi. Altunbilek, son dönemde yaşanan ekonomik durumlar nedeniyle sektörün zaman zaman vatandaşlarla karşı karşıya kalmak zorunda bırakıldığını belirterek, maliyetlerin her geçen gün arttığı, operasyonel karlılıkların düştüğü rekabet girdabında kürek çektiklerini aktardı.
FİYATI PİYASA BELİRLER
Fiyat artırmak amaçları olmadığını buna piyasanın karar verdiğini anlatan Altunbilek, sektör için bir dizi düzlenleme talep etti.
Fuarda TürkMedya standı büyük ilgi gördü.
300 MARKA KATILIYOR
Bu yıl değer temasıyla Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve yarın sona erecek olan organizasyonda, iki gün boyunca sektöre değer katan 26 isim katılımcılarla buluşacak. 300 markanın yeni ürün, çözüm ve hizmetlerini tanıtacağı YZB’de sektörün gelecek hedefleri belirlenecek.
BESİN ZİNCİRİ ELE ALINDI
Üreticiden tedarikçiye, perakendecilerden sektöre hizmet sunan firmalara kadar binlerce paydaşı aynı çatı altında buluşturacak organizasyonun ilk gününde, yeryüzünde yaşayan 7.2 milyar insanı, doğayı ve doğadaki canlıları olumsuz etkileyen çevre ile geri dönüşüm konuları masaya yatırıldı. Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli moderatörlüğünde, Unilever Ambalaj Geliştirme Ar-Ge Müdürü Atahan Özgünay ve Hakmar Grup Yönetim Kurulu Üyesi İsa Albayrak’ın katılımı ile gerçekleşecek ‘Doğa ve İnsanlık İçin Yeni Bir Başlangıç Yapmak Mümkün mü?’ oturumunda plastiğin çevremize, doğadaki hayvanlara ve besin sistemiyle birlikte insanlığa zararları örnekleriyle aktardı.
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