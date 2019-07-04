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Vatandaşlara ''kuruşlarınızı isteyin'' çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 'Para üstü 1 kuruş dahi olsa istenmeli. Gözümüze küçük gelen bu kuruşların cebimize yansıması büyük.' ifadesini kullandı.

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Palandöken, yazılı açıklamasında, 2009'dan bu yana tedavüle giren 8 milyar 50 milyon 500 bin 562 adet madeni paradan, özellikle 1 kuruşların nerede olduklarının sorgulanması gerektiğini belirtti.

Darphanenin son verilerine göre 2009'dan bu yılın mayıs ayına kadar toplam 288 milyon 192 bin 550 adet 1 kuruş, 1 milyar 938 milyon 271 bin 750 adet 5 kuruş ve 1 milyar 919 milyon 78 bin 50 adet 10 kuruşun tedavüle girdiğine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Aradan 10 yılı aşkın süre geçmesine rağmen tedavüle giren kuruşlarda azalma yaşandı. Öyle ki 2009'da tedavüle giren kuruşların, bu yıl mayıs ayında tedavüle giren kuruş adetlerine oranlarına baktığımızda 1 kuruşlar yüzde 75 azalarak 14 milyon 297 binden 3 milyon 600 bine, 5 kuruşlar yüzde 87 azalarak 235 milyon 122 bin 600'den 29 milyon 700 bine, 10 kuruşlar ise yüzde 91,5 azalarak 280 milyon 140 binden 23 milyon 940 bin oldu."

Palandöken, bir kuruşun basım maliyetinin maddi değerinin en az 2 kat üzerinde olduğunu vurgulayarak, "Ona rağmen üretilmeye devam ediyor fakat kimse ne 1 kuruş para üstünü alıyor ne de 1 kuruş ile ödeme yapıyor. Para üstü 1 kuruş dahi olsa istenmeli. Gözümüze küçük gelen bu kuruşların cebimize yansıması büyük." değerlendirmesinde bulundu.

Para üstlerinin tutarı ne olursa olsun alınması gerektiğine dikkati çeken Palandöken, 99 kuruş gibi küsuratlı satış yapan mağazalardan para üstü talep edilmekçe bu kuruşların birikerek büyük meblağlar oluşturduğunun altını çizdi.

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