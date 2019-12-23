Ve geri sayım başladı: Yerli otomobilden yeni fotoğraf

TM Dijital Haber Merkezi 23.12.2019 15:00 - Güncelleme: 23.12.2019 15:00

Türkiye’nin otomobilinden yeni bir kare paylaşıldı. Geçtiğimiz gün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’ın paylaştığı örtülü karenin ardından, bu kez ise aracın farlarının göründüğü bir fotoğraf kamuoyuna sunuldu. Aracın tanıtımının yapılacağı cuma gününe kadar her gün yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun Twitter hesabından “Türkiye’nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı…” mesajı ile bir görsel paylaşılarak, her gün saat 14.30’da yeni bir detayın daha kamuoyuna sunulacağı açıklandı.

Far tasarımının konseptini belli eden görsel kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Twitter üzerinden yapılan paylaşımla eş zamanlı olarak TOGG’nin resmî internet sitesinde de revizyona gidildiği görüldü.