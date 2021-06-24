Ve kalıcı olarak başladı! Türkiye'den Libya'ya gidecek

AA 24 Haziran 2021 Perşembe 13:37 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 13:46

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Libya arasındaki yakınlaşma her alanda meyvelerini veriyor. Türkiye'den Libya'ya yönelik daha önce düzenli olarak gerçekleştirilemeyen Ro-Ro seferleri kalıcı olarak başlatıldı.

KRN Lines, Türkiye'nin Libya ve Afrika'ya yönelik ihracatını artıracak bir yeniliğe imza attı. İki ülke arasında deniz taşımacılığı ve anahtar teslim lojistik çözümleri sunan, Karanfil Group'un 35 yılı aşkın tecrübesini ve Libya'daki deneyimini taşıyan KRN Lines, Türkiye'den Libya Misurata Limanı'na ilk seferini gerçekleştirdi.

İstanbul Ambarlı Limanı'ndan yola çıkan ilk gemi, Akçansa Limanı'na uğramasının ardından Misurata'ya ulaştı.

Direkt Ro-Ro ve konteyner servisi yapan KRN Lines, temmuz ayı itibarıyla filosuna katacağı yeni konteyner gemiler sayesinde iki ülke arasında haftalık düzenli konteyner hat servisine başlamayı planlıyor.

İstanbul, Kocaeli, Samsun, İzmir, Mersin ve İskenderun limanlarından Libya Misurata'ya direkt Ro-Ro ve konteyner taşımacılığı gerçekleştirecek şirket, yeni konteyner gemilerle iki ülke arasında haftalık düzenli konteyner hat servisine başlamayı hedefliyor.

KRN Lines, yürür ve çekilebilir araçlar, iş makinesi, dorse, treyler, tank, tüm konteyner çeşitleri gibi taşıyacağı yüklerle Türkiye ile Libya ve Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacminin artmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

- "KURDUĞUMUZ HAT VE SEFERLER SAYESİNDE DİREKT 4 GÜNDE LİBYA'DA OLABİLECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karanfil Group Üst Yöneticisi (CEO) Fatih Sarı, "Kurduğumuz hat ve seferler sayesinde direkt 4 günde Libya'da olabileceğiz. Bu sayede Türk üreticilerine, sanayicisine ve ihracatçısına ciddi avantaj sağlayabilecekleri bir fırsat sunmuş oluyoruz. Daha kısa sürede ve daha uygun fiyatlarla ürünlerini Libya'ya ve oradan Afrika'ya sunabilecekleri bir hat sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Libya arasında Ro-Ro seferlerinin daha önce denendiğini ancak devamlılık sağlanamadığını kaydeden Sarı, halihazırda İstanbul, Gemlik, İzmir ve Mersin limanlarından Libya'nın Misurata, Tripoli, Al Khoms ve Bingazi limanlarına konteyner servislerinin bulunduğunu belirtti.

Sarı, şunları kaydetti:

"Düzenli konteyner servisi dışında düzenli Ro-Ro ve kargo seferlerini ilk kez biz gerçekleştiriyoruz. Misurata limanı ile başladık. Türkiye'den İstanbul İzmir, Mersin, İskenderun, Kocaeli ve Samsun limanlarından düzenli seferlerimiz gerçekleşecektir. Karanfil Group'un 35 yılı aşkın deneyimi sayesinde Türk denizciliğini daha ileri götürecek projelere imza atmaya devam edeceğiz. Düzenli Ro-Ro ve kargo seferleri, başta Libya olmak üzere tüm Afrika'ya yönelik ticaretimizi artıracak. Aynı zamanda iki ülke arasında her geçen gün ileri giden ilişkilere de katkı sunacak. Türk denizciliğini daha da ileri götürme yolunda yeniliklere imza atmaya devam edeceğiz."

Sarı, Libya'ya yönelik düzenli Ro-Ro ve kargo seferlerinin hem savaş öncesinde hem de savaş döneminde zaman zaman denendiğini ancak kalıcı olamadığını belirtti.

Bugüne kadar sadece projelere göre yapılan seferlerin mevcut olduğunu belirten Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halbuki İtalya, Fransa ve İspanya üzerinden bugüne kadar çok kez düzenli Ro-Ro seferi yapıldı Libya'ya. Türkiye'den Libya'ya giden yürür araç ve iş makineleri ancak İtalya üzerinden aktarmalı gidiyor ve bu işlem çok uzun sürüyor. Kurduğumuz hat ve seferler sayesinde direkt 4 günde Libya'da olabileceğiz. Bu sayede Türk üreticilerine, sanayicisine ve ihracatçısına ciddi avantaj sağlayabilecekleri bir fırsat sunmuş oluyoruz. Daha kısa sürede daha uygun fiyatlarla ürünlerini Libya'ya ve oradan Afrika'ya sunabilecekleri bir hat sunuyoruz."