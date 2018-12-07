Venezuela'da üretilen 20 ton altının büyük bir kısmı Türkiye'ye ihraç edildi

Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (RİSİ) ABD, Kanada ve Latin Amerika Ülkeleri Merkezi Başkan Yardımcısı Dmitriy Burıh, Sputnik'e verdiği röportajda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ve yenilenen hükümetin yeni görev süresinde en önemli görevlerinden birinin ekonomik bağları azami derecede çeşitlendirmek ve yeni ortaklar bulmak olduğuna dikkat çekti.

"VENEZUELA, PETROL İHRACATINA BAĞIMLILIKTAN KURTULMAYA ÇALIŞIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun huzurunda iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandığını söyleyen Burıh, "Venezuela, ekonomide belirlenen hedeflere ulaşmak ve petrol ihracatına bağımlılıktan kurtulmak için müttefiklere ihtiyaç duyuyor. Türkiye'nin daha önce Venezuela için geleneksel bir ticari-ekonomik ortak olmamasına rağmen Venezüellalıların Çin, Rusya ve Türkiye ile ilişki kurma arzusu bu şekilde açıklanabilir" diye konuştu.

"VENEZUELA HAMLE YAPINCA ABD ANINDA YASAK GETİRDİ"

İmzalanan çok sayıda anlaşmanın Venezuela yönetiminin ilgi alanlarını açıkça ortaya koyduğunu belirten Burıh, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Venezuela hükümeti tarafından madencilik sektörünü geliştirmeye yönelik adımlar atılır atılmaz ABD, herhangi bir ülkenin Venezuela ile altın üretimi ve satışı konusunda işbirliği yapmasına anında yasak getirdi. Bu nedenle Türkiye ile Madencilik Alanında İşbirliği Mutabakatı, Venezuela'nın hammadde ihracatını genişletmeyi ve ABD'nin Latin Amerika ülkelerine planlı bir şekilde uyguladığı yaptırımların çemberinden çıkmayı amaçlıyor."

"VENEZUELA TÜRK ÜRÜNLERİ İÇİN BÜYÜK BİR PAZAR"

Ankara'nın da yeni ortaklar üzerinden ticari-ekonomik ilişkilerini genişletmeyi istediği için Venezuela ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmeye devam edeceklerini söyleyen Burıh, şöyle konuştu:

"VenezuelaTürkiye'nin şimdiye kadar fazla açılmadığı Latin Amerika pazarına açılan kapısı olacak. Ayrıca Venezuela Türkiye menşeili ürünler için büyük bir pazar.

"VENEZUELA'DA BU YIL ÜRETİLEN 20 TON ALTININ BÜYÜK BİR KISMI TÜRKİYE'YE İHRAÇ EDİLDİ"

Ankara'nın diğer pek çok ülke gibi aktif bir biçimde altın satın aldığı da unutulmamalı, Venezuela'da bu yıl milyonlarca dolar değerinde 20 ton altın üretildi ve altının büyük bir kısmı Türkiye'ye ihraç edildi. Bu nedenle Venezuela-Türkiye arasındaki ilişkilerin geleceğini umut verici olarak değerlendiriyorum."

(Sputnik)