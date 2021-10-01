Venezuela, para biriminden altı sıfırı sildi

AA 1 Ekim 2021 Cuma 12:23 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 12:25

Para birimi olarak "bolivar"ı kullanan Venezuela'da altı sıfırın atıldığı yeni banknotlar piyasaya çıktı.

Bugüne kadar basılan en yüksek banknot, değerinin dörtte birine denk gelen 1 milyon bolivardı.

Yeni banknotların en yükseği olan 100 bolivar, 25'e dolara yakın bir değere tekabül ediyor.

Bu değişiklik, hem nakit işlemlerini hem de muhasebe hesaplamalarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Venezuela Merkez Üniversitesinde ekonomi profesörü Jose Guerra, "En önemli ve temel neden, ödeme sistemlerinin zaten çökmüş olması çünkü basamak sayısı ödeme sistemlerini ve matematiği uygulanamaz hale getiriyor." dedi.

Guerra, nakit para temininde yaşanan sıkıntılar sebebiyle çoğu işlemin elektronik olarak ve harcamaların yüzde 60'ından fazlasının ABD doları cinsinden yapıldığını söyledi.

Eski sistemde 2 litrelik bir gazoz 8 milyon bolivardan fazlaya mal olabiliyordu ve bu, müşterilerin kalın bir kağıt tomarıyla ödeme yapmasını gerektiriyordu.

Bankaların, müşterilerin günde en fazla 20 milyon bolivar, bazen de daha az nakit çekmesine izin vermesi sebebiyle nakit ödemelerde sıkıntılar yaşanıyordu.

Venezuela Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, değişiklik para biriminin değerini etkilemeyecek. Bolivar "az ya da çok değerli olmayacak", sadece daha basit bir parasal ölçekte kullanımı kolaylaşacak.

Bankalar, söz konusu değişikliğe ilişkin ayarlamaları yapmak için 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde operasyonları birkaç saat donduracaklarını belirtmişti.