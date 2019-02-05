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Venezuela: PDVSA'ya uygulanan yaptırımlar petrol pazarını olumsuz etkileyecek

Venezuela Petrol Bakanı ve PDVSA Başkanı Quevedo, ABD'nin uyguladığı yaptırımların dünya petrol pazarında olumsuz etkiler oluşturacağını aktardı. Quevedo, ayrıca 'Citgo'ya yapılan tamamen yasadışı ve yaptırımlar kanalıyla gerçekleştirilmeye çalışılan bir hırsızlık' ifadelerini kullandı.

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Quevedo Venezuelalı gazeteci Jose Vicente Rangel’e verdiği mülakatta ABD'nin PDVSA ve Venezuela'nın ABD’deki petrokimya şirketi Citgo'ya uyguladığı yaptırımları ve etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin geçen hafta PDVSA'ya uygulayacağını duyurduğu yaptırımların az bir zararla geçmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Quevedo, bunun dünya petrol pazarında önemli olumsuz etkiler oluşturacağının altını çizdi.

Quevedo ABD'nin uyguladığı yaptırım ve ekonomik savaşların 2019 yılında petrol fiyatlarını etkileyeceğini belirtti.

Venezuela'nın ABD’deki petrokimya şirketi Citgo'ya getirilen yaptırımlara da değinen Quevedo, yaptırımlarla Venezuela'nın petrol göndermeye devam etmesinin ve buradan elde edilen gelirin ise kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun planlarında kullanılmasının hedeflendiğine dikkati çekti.

Quevedo, "Citgo'ya yapılan tamamen yasadışı ve yaptırımlar kanalıyla gerçekleştirilmeye çalışılan bir hırsızlık." ifadelerini kullandı.

ABD, 28 Ocak'ta PDVSA'ya yaptırım kararı almış, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini tanımayan Juan Guaido, aynı gün şirketin banka hesaplarının kontrolünün kendisine geçtiğini duyurmuştu.

Önceki yaptırımları yüzünden Citgo Petroleum Ağustos 2017'den bu yana Venezuela'ya para transferi gerçekleştiremiyor. Şirket bunun yerine Venezuela ve diğer ülkelere rafine edilmiş petrol ve petrol ürünleri satıyor.

Venezuela petrolünün ABD'deki en büyük ithalatçısı olan Citgo'nun ABD'de 3 bin 500 çalışanı, 5 binden fazla benzin istasyonu, 9 boru hattı ve günlük ortalama 760 bin varillik ham petrolü işleyen 3 rafinerisi bulunuyor.

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