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Veresiye verdi, İsveç'te yılın esnafı seçildi

Türkiye’de mahalle sakinlerinin bir ihtiyaç olduğunda ilk aklına gelen ‘bakkal amca’ İsveç’te ‘yılın esnafı’ seçildi.

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İsveç’in başkenti Stockholm’ün Upplands-Bro ilçesinde, yılın en sevilen esnafı ödülü, 57 yaşındaki Türk asıllı Faruk Yıldız’a verildi.

36 YIL ÖNCE GİTTİ

Yıldız,  Stockholm’ün Upplands-Bro Belediyesi tarafından düzenlenen ve kazananın halkın oylarıyla belirlendiği yarışmada, en fazla oyu alan aday oldu. Faruk Yıldız, ödülünü, Tammsvik Eğlence Merkezi’nde düzenlenen ve 500 davetlinin katıldığı törende aldı. Yıldız, Konya’nın Kulu ilçesinden 36 yıl önce İsveç’e geldiğini anımsatarak, ödül almaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. İsveç’te, 36 yıldır aynı bölgede esnaflık yaptığını ve 18 senedir de fast-food üzerine dükkanının bulunduğunu aktaran Yıldız, “Türkiye’den gelip, 36 yılda binlerce İsveçlinin kalbini kazanmaktan dolayı ikinci kez beni bu ödüle layık gördüler. Bundan dolayı gurur duydum.” ifadesini kullandı. Bölgede İsveçli ailelerle iç içe olduklarını dile getiren Yıldız “Ailelerin sorunlarını beraber çözdük. Türkiye’deki gibi parası olmayana veresiye hesabı açtık. Gençlerin bütün sorunları ile yakından ilgilendim. Onlar da beni ödüle layık gördüler” dedi. 

BAŞKAN’DAN ÖVGÜ

 Belediye Başkanı Fredrik Kjos da tebriklerini sunduğu Yıldız’ın ödülü hak ettiğini kaydetti. Yıldız’ın, ilçede herkes tarafından tanındığını vurgulayan Kjos, “Faruk, esnaflığın yanı sıra ilçede gençlerin ve ailelerin sorunları ile yakından ilgilenen ve herkesin sevdiği bir kişilik” dedi.

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