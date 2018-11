Vergi, SGK prim, MTV, Öğrenim kredisi, Trafik borçlarını yapılandıranlar dikkat! İkinci taksit son ödeme tarihi geri sayım başladı! Vergi borcu ikinci taksit 2018 son ödeme tarihi ne zaman? eDevlet giriş GİB vergi borcu sorgulama ve ödemesi nasıl yapılır? GİB MTV Araç Borç ödeme işlemi nasıl oluyor? E Devlet Vergi borcu sorgulama ve ödeme işlemleri ile ilgili merak edilenleri bu haberimiz üzerinden derledik. Vergi ve prim borçlarını yeniden yapılandıranların ikinci taksitleri için geri sayım başladı. Kamuya yönelik borçların yeniden yapılandırılması uygulamasının bozulmaması için ikinci taksitin 30 Kasım'a kadar ödenmesi gerekiyor. Kamuya yönelik borçların yeniden yapılandırılması uygulamasının bozulmaması için ilk iki taksitin ödenmesi gerekiyor. İkinci taksit ödemeleri ise 30 Kasım'da sona eriyor. Vergi borcu sorgulama işleminin nasıl yapılacağı yüz binlerce vatandaş tarafından en çok araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vergi borcu sorgulama işlemini vatandaşlar Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ve ya e-Devlet üzerinden kolaylıkla halledebiliyorlar.

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'un yapılandırma hükümlerine ilişkin başvuru süresi 27 Ağustos'ta sona ermişti. İlk taksitlerini ödeyen borçluların ikinci taksitleri yaklaştı.



Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edilmesi için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor. Yapılandırılan vergi borçlarının ikinci taksit ödemeleri 30 Kasım'da sona erecek.



Ayrıca taksitli ödeme seçeneği tercih edilmiş olmasına rağmen, kalan taksitlerin tamamının peşin olarak ikinci taksit ödeme süresi içinde yani 30 Kasım'a kadar ödenmesi halinde taksitli ödeme seçeneği için uygulanan katsayılar kaldırılacak. Hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı üzerinden yüzde 50, idari para cezalarının aslından yüzde 12,5 indirim yapılacak.



Peşin ödeme seçeneğini tercih etmekle birlikte, 15 Ekim'e kadar ödeme yapamayan vatandaşlar da yapılandırdıklarını bu borçlarını 30 Kasım'a kadar ödemeleri halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı üzerinden yüzde 50, idari para cezalarının aslında yüzde 12,5 indirim uygulanacak.

Vatandaşa, 31 Mart 2018'den öncesine ait vergi, prim, trafik cezası gibi borçlar için yapılandırma hakkı tanıyan af yasası, Mayıs'ta yürürlüğe girmişti. 18 Mayıs'ta başlayan başvuru süresi 27 Ağustos'ta, ilk taksit ödeme süresi de 1 Ekim'de dolmuştu. Bu ilk dönemde peşin ödemeye borç tutarında yüzde 90 indirim fırsatı sağlanmıştı. Halen devam eden ikinci taksit ödemelerinde ise süre 30 Kasım'da doluyor.



ANAPARADAN İNDİRİM



Birinci taksiti zamanında ödeyen vatandaşlar, kalan taksit tutarının tamamını ikinci taksit döneminde peşin öderse, hesaplanan enflasyon farkının yüzde 50'si alınmayacak. Trafik gibi idari para cezalarının 'aslından' ise yüzde 12,5 oranında indirim sağlanacak. Yapılandırmanın bozulmaması ve hakkın yanmaması için ise ilk iki taksitin zamanında ve eksiksiz ödenmesi şart.



İLKİNİ KAÇIRANLAR...



İlk iki taksidi zamanında ödemeyenler tüm hakkını kaybediyor. böylece, ödeme nispetinde kalkan haciz geri geliyor, başka bir muafiyet varsa hak kaybediliyor. 1 Ekim'de sona eren ilk taksit ödeme döneminde peşin ödeme seçeneğini tercih etmekle birlikte, 15 Ekim'e kadar ödeme yapamayanlar da borçlarını 30 Kasım'a kadar ödeyip yüzde 50 indirim alabilir.







KAPSAMDA OLAN BORÇLAR



Yasaya göre; sigorta primi borçları, emeklilik keseneği, kurum karşılığı, işsizlik sigortası, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta prim borçları, 31 mart 2018'den önce bitirilmiş olan inşaatların asgari işçilikten dolayı çıkmış olan fark prim borçları, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı, idari para cezaları ve Bağ-Kur borçlarının tamamı yapılandırma kapsamına giriyor.



KAÇ KİŞİ YARARLANACAK?



119,2 milyar lira vergi borcu bulunan 9,8 milyon kişi, 64,3 milyar lira prim borcu bulunan 5,5 milyon kişi, 3,9 milyar lira öğrenim kredisi borcu olan 300 bin öğrenci ve çeşitli kalemlerde ceza borçları bulunan milyonlarca vatandaş, düzenlemeden yararlanabilecek.



DİĞER ALACAKLAR İÇİN DE...



Öte yandan 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 11'inci taksit ödemesi ile 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 9'uncu taksit ödeme süresi de 30 Kasım'da sona erecek.



BU ADIMLARI İZLEYEREK ÖDEYEBİLİRSİNİZ



1- Önce 'gib.gov.tr' adresine girin.



2- Anasayfanın aşağısında yer alan menülerden 'İnternet Vergi Dairesi' menüsünü tıklayın.



3- TC Kimlik numarası ile ya da e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapabilirsiniz.



4- Sisteme giriş yaptıktan sonra açılan ekranda sol üst tarafta yer alan 'Borç Bilgilendirme Servisi' menüsünün altındaki 'Yapılandırılmış Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme' menüsünü tıklayın.



5- Açılan ekranda 'Vergi türü' kısmında '7143 Sayılı Kanuna göre Yapılandırılmış borçlar' seçeneğini seçin.



6- Burada karşınızda 'Borç, detay ve ödeme' menüsünü göreceksiniz.



7- Burada 'ödeme' linkini tıklayın.



8- Açılan ekranda 'defaaten (tek seferde)' ya da 'taksitle' seçeneklerinden birini seçin.



9- Ödemeniz gereken borcu seçip kredi kartı bilgilerinizi girdikten sonra ödeme işlemini tamamlayabilirsiniz.



İNTERNETTEN ÖDEME İMKANI



Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, AA muhabirine, yapılandırmadan yararlanabilmek için ilk iki taksitin tam ve süresinde ödenmesinin şart olduğunu aktararak, "İlk taksit ödemelerini süresinde yapan vatandaşlarımızın, kanundan yararlanma haklarını kaybetmemeleri için ikinci taksit ödemelerini mutlak surette 30 Kasım'a kadar yapmaları gerekiyor." dedi.



İlk taksiti süresinde ödeyenler için peşin ödeme avantajının da devam ettiğine işaret eden Karayılan, şunları kaydetti:



"Ödemelerinizi internet üzerinden yapabilirsiniz. Yapılandırılan borçlar www.gib.gov.tr adresi üzerinden banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar veya vergi dairesi vezneleri ile tahsile yetkili bankalara nakden veya çekle ödenebiliyor. Vatandaşlarımıza, kanunun sağladığı önemli indirim imkanını devam ettirmek için ikinci taksitlerini de süresinde ödemelerini ve ödemelerini son gün yoğunluğuna bırakmadan yapmalarını tavsiye ediyorum."

VERGİ BORCU NASIL SORGULANIR?



Vergi dairelerine maaş bordronuz ile beraber giderek ne kadar vergi ödemeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz. Vergi borcu sorgulama işlemini internet üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Şifresiz olarak internet üzerinden vergi borcu sorgulama işlemini Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden gerçekleştirebilirsiniz. Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden vergi borcu sorgulama işlemini gerçekleştirebildiğiniz gibi ödeme işlemini de gerçekleştirebilirsiniz. İnternet üzerinden bir de e-devlet şifreniz ile E-Devlet sisteminden vergi borcu sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.



Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden vergi borcu sorgulama işlemi için ana sayfada yer alan internet vergi dairesi bölümüne girmeniz gereklidir. Bu sayfada yer alan sorgulama seçeneklerinden borç bilgilendirme servisine girmeniz gereklidir. Vergi dairesine gitmeden vadesi gelmiş ve gelmemiş borçlarınızı bu sayfadan sorgulayabilirsiniz. Bu sayfaya girdikten sonra uyarıları dikkatlice okumanız gereklidir. Daha sonra T.C. kimlik bilgileri ile giriş sayfasına T.C. kimlik numaranızı, nüfus cüzdan seri ve numarasını girdikten sonra annenizin, babanızın, eşinizin veya çocuğunuzun T.C. kimlik numarasını girmeniz gereklidir. Daha sonra annenizin kızlık soyadının ilk ve ikinci harfini girdikten sonra güvenlik kodunu da girerek sorgulama işlemini tamamlayabilirsiniz.



Şifresiz olarak vergi borcu sorgulama işlemini gerçekleştirebildiğiniz gibi E-Devlet şifreniz ile E-Devlet sisteminden vergi borcu sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. E-Devlet sistemine giriş yapabilmek için ana sayfada yer alan sisteme giriş linkini tıklamanız gereklidir. Açılan giriş yollarından E-Devlet şifresi ile giriş yolunu seçtiğinizde giriş sayfasına T.C. kimlik numaranızı ve E-Devlet şifrenizi girmeniz gereklidir. E-Devlet şifrenizi bilmiyorsanız eğer üzerinde T.C. kimlik numaranız bulunan nüfus cüzdanınız ile PTT kurumlarından 2 TL karşılığında şifrenizi alabilirsiniz. Sisteme giriş yaptıktan sonra E-Hizmetler bölümüne giriş yapmanız gereklidir. E-Hizmetler bölümüne giriş yaptıktan sonra Gelir İdaresi Başkanlığını bulmanız gereklidir. Gelir İdaresi Başkanlığının alt hizmetlerinden vergi borcu sorgulama seçeneğini seçerek sorgulama işlemini tamamlayabilirsiniz.

GİB VERGİ BORCU ÖDEME



Ödemeler, vergi dairesi uygulamasından, başkanlığın resmi internet sayfası www.gib.gov.tr de yer alan 'Borç Sorgulama ve Ödeme' bölümünden ve anlaşmalı bankaların banka kartı, kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarıyla, anlaşmalı banka şubelerinden, PTT işyerlerinden ve vergi dairelerinden yapılabiliyor.



HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDA?



Vergi borcu yapılandırma düzenlemesi ile vergi borcunu, trafik cezasını, işçinin sigorta primini ödemeyen, satın aldığı konutu değerinden düşük gösteren kişi ve şirketlere büyük kolaylıklar getiriliyor ve maddi anlamda rahatlaması sağlanıyor.



Her türlü vergi borcu; yapılandırma kapsamında yer alıyor. Geride kalan son 5 yıl içerisinde Maliye'ye ödenmeyen borçlarınızı yapılandırmak için başvurabilirsiniz. Bu kapsamda, taşıt sahipleri için Motorlu Taşıtlar Vergisi, kira geliri olanlar için Gayrimenkul Sermaye İradı ile her türlü Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi borçları gibi borçlar yapılandırılabilecek. Yine vergi borcu olan spor kulüplerinden büyük holdinglere kadar tüm gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri aftan yararlanacak. Af kapsamına Emlak Vergisi’nin de dahil edilmesi planlanıyor. Maliye Bakanı Ağbal, toplam vergi alacağının 90 milyar lira civarında olduğunu açıkladı.



SGK’ya işçi ve işveren sigorta primlerini yatırmayan işverenlere yönelik olarak sigorta prim borçları da af kapsamına alındı. Toplam 62 milyar lira civarında olan ödenmemiş prim borçları yeniden yapılandırılacak. Özellikle şirketlerle yine spor kulüplerine yeni bir fırsat doğacak.



Başta trafik cezaları olmak üzere devlete olan her türlü ödenmemiş para cezaları yeniden yapılandırılacak. Af kapsamına belediyelere olan su borçlarının da eklenmesi düşünülüyor.



Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve KDV mükelleflerine daha önce Maliye’ye olması gerekenin çok altında verdikleri beyannamelerini yükseltme fırsatı verilecek. Matrahlarını yükselten mükellefler Maliye’nin önümüzdeki dönemde yapacağı denetimlerden kurtulacak, artırılan kısım için vergi incelemesi yapılmayacak. Aynı şekilde işletmelerin kayıtları ile stoklarında bulunan farklar için de stok affı getirilecek.



Elde ettikleri kazançlarını devletten gizleyen mükelleflere de af geliyor. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve KDV mükellefleri elde ettikleri gelirleri için devlete beyanname vermemişse, af kanunuyla sıfırdan beyanname verme hakkı tanınacak. Verilen beyannamelere ceza ve faiz uygulanmayacak, enflasyon artışı kadar ilave para istenecek.