Vergi borcu yapılandırma ödeme süresi uzatıldı mı? E Devlet GİB Vergi borcu ödemesi nasıl ödenir? Vergi borcu sorgulama nasıl yapılır? E Devlet giriş vergi borcu ödeme nereden yapılır? Vergi borcu ödeme son gün ne zaman? Vergi borcu nasıl ödenir? Hangi bankalar üzerinde vergi borcu ödemesi yapılabilir? soruların yanıtlarını arayanlar için ayrıntıları bu haberimiz üzerinde derledik. Alınan son dakika bilgisine göre vergi borcu yapılandırması bozulanlara gecikme faizini ödeme şartıyla yeni hak verildi. İlgili kanun kapsamında, yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde belirtilen süre içerisinde tutarları ödemeyen mükelleflerin, bu ödemeleri 2019 yılı Ocak ayı sonuna kadar yapmaları şartıyla yeniden yapılandırmadan yararlandırılmaya devam etmeleri hükmü eklendi. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borcu, trafik cezaları, otoyol geçiş cezaları, gecikme faizleri, gümrük vergileri, emlak, Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV), İlan ve Reklam Vergisi (İRV) vergileri, asfalt borçları ve daha pek çok farklı vergi borcunu da kapsayan vergi affı ve borç yapılandırmasında süre uzatılınca GİB üzerinden yoğunluğu yaşanıyor. Yeni düzenlemeye göre, ödemeleri 2019 yılı ocak ayı sonuna kadar yapanlar, yeniden yapılandırmadan faydalanmaya devam edecekler. İlgili madde Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Torba Kanun teklifine eklendi. Böylece yapılandırmadan yararlanan ancak borcunu zamanında ödeyemeyenlere ikinci bir şans daha verilmiş oldu. Vergi borcu ödeme ile ilgili son dakika haberler yeni gelişmeler star.com.tr'de.

Vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırması için süreç devam ediyor. Vergi borcu sorgulama işlemini vatandaşlar Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) resmi internet sitesi üzerinden ve ya e-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor.

VERGİ BORCU ÖDEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Vergi borçlarını yeniden yapılandıran ancak, belirlenen sürede tutarları ödeyemeyenler için yeni bir düzenleme daha yapıldı. Yeni düzenlemeye göre, ödemeleri 2019 yılı ocak ayı sonuna kadar yapanlar, yeniden yapılandırmadan faydalanmaya devam edecekler. İlgili madde Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Torba Kanun teklifine eklendi. Böylece yapılandırmadan yararlanan ancak borcunu zamanında ödeyemeyenlere ikinci bir şans daha verilmiş oldu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen torba kanun teklifine, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında, yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde belirtilen süre içerisinde tutarları ödemeyen mükelleflerin, bu ödemeleri 2019 yılı Ocak ayı sonuna kadar yapmaları şartıyla yeniden yapılandırmadan yararlandırılmaya devam etmeleri hükmü eklendi.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir tarafından, yeniden yapılandırmaya ilişkin önerge verildi.



Kabul edilen önergeyle, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde belirtilen süre içerisinde tutarları ödemeyen mükellefler, ödemelerini, geç ödeme zammı ile birlikte 2019 yılı Ocak ayı sonuna kadar yapmaları şartıyla yeniden yapılandırmadan yararlandırılmaya devam edecek.



- 3 milyon kişi yapılandırma şartlarını bozdu



Konuya ilişkin komisyona bilgi veren Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay, teklife eklenecek maddeyle vergi affından yararlanan mükelleflere ocak ayı sonuna kadar ödeme imkanı tanınacağını anlattı.



Dilbay, "Bakanlığımıza bağlı vergi dairelerimize 5 milyon 950 bin 136 mükellef başvurmuştur. Yaklaşık 70 milyar lira yapılandırıldı. 2 milyon 459 bin 214 kişi yapılandırma şartlarını bozdu. Sosyal Güvenlik Kurumuna da 1 milyon 270 bin 402 kişi başvurmuştu. 43,4 milyar lira yapılandırıldı. 562 bin kişi ihlal etti. Tahsilat olarak da şu ana kadar Maliye tarafından 13,3 milyar lira, SGK'de ise 3,2 milyar lira yapılandırmabozulmadan tahsil edildi." ifadesini kullandı.

GİB VERGİ BORCU ÖDEME VE SORGULAMA İŞLEMİ

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamındaki borçların ilk taksit ödemesi için verilen süre 1 Ekim Pazartesi günü sona erecek.

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamındaki borçların ilk taksit ödemesi için son günün 1 Ekim Pazartesi olduğu bildirildi.



Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruda, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7143 sayıl ı Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödemesi için verilen sürenin 1 Ekim Pazartesi günü sona ereceği hatırlatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden vergi borcu sorgulama işlemi için ana sayfada yer alan internet vergi dairesi bölümüne girmeniz gereklidir. Bu sayfada yer alan sorgulama seçeneklerinden borç bilgilendirme servisine girmeniz gereklidir. Vergi dairesine gitmeden vadesi gelmiş ve gelmemiş borçlarınızı bu sayfadan sorgulayabilirsiniz. Bu sayfaya girdikten sonra uyarıları dikkatlice okumanız gereklidir. Daha sonra T.C. kimlik bilgileri ile giriş sayfasına T.C. kimlik numaranızı, nüfus cüzdan seri ve numarasını girdikten sonra annenizin, babanızın, eşinizin veya çocuğunuzun T.C. kimlik numarasını girmeniz gereklidir. Daha sonra annenizin kızlık soyadının ilk ve ikinci harfini girdikten sonra güvenlik kodunu da girerek sorgulama işlemini tamamlayabilirsiniz.

Ödemeler, vergi dairesi uygulamasından, başkanlığın resmi internet sayfası www.gib.gov.tr de yer alan 'Borç Sorgulama ve Ödeme' bölümünden ve anlaşmalı bankaların banka kartı, kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarıyla, anlaşmalı banka şubelerinden, PTT işyerlerinden ve vergi dairelerinden yapılabiliyor.