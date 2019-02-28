Vergi engelini mektupla aşan e-ticarete vergi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Vergi Konseyi’nin 134. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada yurt dışından alınan ve gümrük bariyerini aşmak için zarfların içinde gelen ürünlerin vergilendirilmesi için çalışma yapacaklarını açıkladı.

26 MİLYON POSTA

Geçen hafta konuyla ilgili bir toplantı gerçekleştirdiklerini anlatan Albayrak “Geçtiğimiz hafta Ticaret Bakanımız, Ulaştırma Bakanı’mızla gece 11’de toplandık ve saat 1-2’ye kadar görüştük. Posta, zarf geliyor yurt dışından. Dedim çıkaralım bunları ne kadar. 26 milyon adet posta bir ülkeden geliyor. Yahu dedim posta dediğiniz mektup, 0-2 kg arası mektup olarak görünüyor. Mektup olarak görünüyorsa herhalde bunlar o ülkeden gelen yazışmalardır. Ama bir yıl içerisinde 26 milyon tane o ülkeden mektup gelmesi demek bana şöyle bir soru işareti uyandırdı. Türkiye’de o kadar o dili konuşan insan yoktur herhalde. Nasıl yazışmışlar, dedim şunları bir inceleyelim. Dün ilk görüntüleri attılar, o incecik zarflardan neler çıkıyor neler. Vergi nerede? Yok” dedi.

REFLEKS GÖSTERECEĞİZ

Bu tür konularda bu yıl güçlü refleksler göstereceklerini belirten Albayrak, “Benim Türkiye’de aynı ürünü üreten üreticim vergi ödüyor, dükkan kirası ödüyor, istihdam için SGK vergi pirimi vs ödüyor, şunu ödüyor bunu ödüyor ama bakıyorsunuz geliyor oradan zarfın içerisinde. Vergi yok, uygulama yok, yasallık yok gibi tüm dünyayı tehdit eden bu tarz ticaretteki dengesizlikleri, maliye ve vergi politikalarındaki bu tip suiistimalleri de göz önünde bulunduracak şekilde güçlü refleksler göstereceğiz. Dijital vergilendirme dedik, yurt dışından farklı mekanizmalar üzerinden oluşturulan ticaret mekanizmaları dedik, tüm bu sorunlara bu yıl bu konseyin de ortak aklını da değerlendirecek şekilde çok güçlü refleksler göstereceğiz” dedi.

Vergi suiistimallerine de değinen Albayrak şunları söyledi: “Adam İrlanda’da şirket kurmuş, cep telefonuyla alışveriş yapıyorsunuz. Sonra? Vergi yok. Bırakın vergiyi 1 tane şube yok. 2 tane adam bulamıyorsunuz. 10 yıldır, 100 yıldır burada yatırımı olan ilişkileri olan, istihdam eden yabancı firmalarımız, fabrika açan firmalarımız bir tarafta öbürü bir tarafta. Şimdi bunları ayıracağız. Dünya bunu tartışıyor ve çok güçlü adımlar atıyor. Biz de gerekli adımları atmak zorundayız.” Bilindiği gibi üreticiyi desteklemek amacıyla; yurt dışından ve değeri 22 Euro üzerindeki ürünlere yüzde 18-20 arasında gümrük vergisi uygulanıyor.