Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK), son ödeme tarihi 31 Temmuz 2023 olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresinin 3 Ağustos 2023 saat 23:59'a kadar uzatıldığını duyurdu.

3 AĞUSTOS'A KADAR UZATILDI

SGK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son ödeme tarihi 31 Temmuz 2023 olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi 3 Ağustos 2023 saat 23:59'a kadar uzatılmıştır.

"TAHSİLAT SİSTEMİNDE YOĞUNLUK"

Sigorta primi ve yapılandırma borçlarının son ödeme tarihinin aynı güne denk gelmesinden dolayı Kurum tahsilat sistemimizde yoğunluk meydana gelmiştir.

Meydana gelen bu yoğunluktan dolayı sigortalı ve işverenlerimizin mağduriyet yaşamamaları için son ödeme tarihi 31.07.2023 olan cari dönem prim borçları, yapılandırma borçları ve diğer her türlü borçlarının son ödeme süresi 5510 sayılı Kanunun 100'üncü maddesinin 4 üncü fıkrasına dayanılarak 03.08.2023 tarihi saat 23:59'a kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak ödemeler yasal süresi içerisinde yapılmış sayılacaktır.

GECİKME CEZASI HAKKINDA AÇIKLAMA

Sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edilebilmesi, süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalınmaması ve yapılandırma ödeme planlarının ihlal edilmemesi açısından belirtilen tarihe kadar ilgili borçların ödenmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MTV VE GELİR VERGİSİ İKİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİ İÇİN SÜRE UZATILDI

2022 yılına ait gelir vergisinin ikinci taksit ödeme süresi ve 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme dönemi bugün sona erecekti. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "31 Temmuz 2023 tarihli ve 158 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu sirküleri ile 31 Temmuz 2023 günü sonuna kadar ödenmesi gereken 2023 yılı gelir vergisinin 2. taksitinin ödeme süresi 4 Ağustos 2023 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı. Ödenmesi gereken 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksitinin ödeme süresi 4 Ağustos 2023 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı. Ödenmesi gereken 7440 sayılı Kanun'un peşin ve 1. ile 2. taksitlerinin ödeme süresi 4 Ağustos 2023 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı. Verilmesi gereken 2023/Haziran dönemine ilişkin 'Form Ba' ve 'Form Bs' bildirimlerinin verilme süresi 4 Ağustos 2023 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı. Oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken elektronik defter beratlarının yüklenme süresi 4 Ağustos 2023 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı." denildi.