Vergi ve harçlar yeniden belirlendi

Bazı vergi ve harçlar, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2019 yılı için yüzde 23,73 olarak belirlediği yeniden değerleme oranında hesaplandı.

Konuya ilişkin tebliğler, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında 1 Ocak Salı gününden itibaren yürürlüğe girmek üzere yayımlandı.

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, gelecek yıl, evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 250 bin 125 lira, ivazsız suretle meydana gelen intikallerde 5 bin 760 lira, para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 5 bin 760 lira olarak dikkate alınacak.

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği'ne göre, her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır 2 milyon 642 bin 810 lira oldu. Yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 72,70 lira, kurumlar vergisi beyannamesinde, 91,10 lira, katma değer vergisi beyannamesinde 48 lira olacak.

Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre, yeni yılda 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 170 lira, 1 yıl süreli olanlar için 248,40 lira, 2 yıl süreli olanlar için 405,50 lira, 3 yıl süreliler için 575,90 ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 811,60 lira oldu. 2019'da A sınıfı sürücü belgesi harcı 203,40 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 613,30 lira olarak uygulanacak.

Gelecek yıl mahkemeye başvurma harçları 20,40 liradan, icraya başvurma harçları 44,40 liradan başlayacak. İflasın açılması veya konkordato isteğiyle masaya katılma harcı 73,10 lira olacak.

Ticari amaçlı olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları amacıyla yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım izni için ödenmesi gereken harç tutarı 618,60 liraya çıktı.

Türkiye'nin muvazzaf ve fahri konsolosluklarının 2019 yılında yapacağı işlemlerde uygulayacağı harç miktarlarının hesaplanmasında esas alınacak dolar kuru 5,30 lira olarak belirlendi.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Tebliğine göre, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2019 yılı için 14 bin 100 lira olarak belirlendi.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre de ilgili kanunda yer alan para cezaları yeniden belirlendi. Buna göre, sermaye şirketlerine yönelik usulsüzlük cezaları 98 lira ile 180 lira arasında değişecek. Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması şeklindeki usulsüzlüklere ilişkin cezalar da 290 liradan başlayacak.

Çevre temizlik vergisi

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğine göre de konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 39 kuruş, diğer belediyelerde 29 kuruş olarak hesaplanacak.

Konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5 binden az olan belediyelerde yüzde 50 indirimli olarak uygulanacak.

Mesken kira gelirleri için istisna tutarı

Gelir Vergisi Genel Tebliği'ne görede bazı maktu had ve tutarlar belirlendi. Buna göre, mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 5 bin 400 lira, işverenlerce iş yeri veya iş yerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 19 lira oldu.

Engellilik indirimi tutarları, birinci derece engelliler için bin 200 lira, ikinci derece engelliler için 650 lira, üçüncü derece engelliler için 290 lira olarak tespit edildi.

Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan iş yeri kira bedeline ilişkin tutar, büyükşehir belediye sınırları içinde 9 bin lira, diğer yerlerde 6 bin lira olarak belirlendi.

Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 18 bin liraya kadar yüzde 15, 40 bin liranın 18 bin lirası için 2 bin 700 lira, fazlası için yüzde 20, 98 bin liranın 40 bin lirası için 7 bin 100 lira, fazlası için yüzde 27, 98 bin liradan fazlasının 98 bin lirası için 22 bin 760 lira, fazlası için yüzde 35 olarak belirlendi.

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e göre de motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 247 bin 400 liranın altında olan binek otomobil, panelvan, pikap, arazi taşıtı, ATV, cip gibi taşıtların, engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olan malul veya engelliler tarafından 5 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna tutuldu. Ancak, ilgili kanunda "Diğerleri" olarak ifade edilen taşıtlardan, ÖTV ve KDV dahil gümrük vergilerine ilişkin istisna uygulanmaması durumunda belirlenecek gümrüklenmiş değeri 247 bin 400 bin lirayı aşanlar ithalat istisnasından da hariç olacak.

Motorlu taşıtlar vergisi

Öte yandan, motorlu taşıtlar vergisinde 2019 yılı tutarları yeniden değerleme oranı yerine yüzde 15,9 oranında artırıldı. Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğine göre 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 santimetreküpe kadar olan otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi, 861 lira olacak. Aynı yaş grubundaki motor silindir hacmi 1301 santimetreküp ile 1600 santimetreküp arasındaki otomobillerin vergisi de bin 499 liraya liraya yükselecek. 4001 santimetreküpün üzerindekilerin vergisi ise 41 bin 4 liraya çıkacak.

Yıllık vergi tutarı, 1-6 yaş arası minibüslerde bin 29 lira, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 2 bin 597 lira, bin 500 kilograma kadar kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda 923 lira olacak.

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre de 2019 yılına ait emlak vergi değerleri, 2018 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı (yüzde 11,865) kadar artırılarak hesaplanacak.