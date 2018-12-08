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Vergi ve prim borçlusuna yeni hak geldi

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Kurulması, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi gibi düzenlemelerin de bulunduğu Torba Yasa, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

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Görüşmeler sırasında verilen bir önergeyle 7143 Sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu’na başvurmuş ancak ödemesini yapamadığı için hakkı kaybolmuş kişilere, gecikme faizi ödemek ve 2019 Ocak ayı sonuna kadar ödemek şartıyla bir hak daha tanındı. Ödemeyi yapanların yeniden yapılandırması bozulmayacak. Ayrıca getirilen düzenleme ile aralık ayında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süresi 2019 Ocak ayı sonuna kadar uzatıldı.

DAVALAR DURACAK

Yine 7143 Sayılı Kanun’un pişmanlık hükümlerinden yararlanıp ancak borcunu ödeyemeyenler, matrah artırımı imkanından yararlananlar, borçlarını ödemek koşuluyla bu kanun haklarından yararlanmış sayılacaklar. Borçlarını ödemeleri koşuluyla idari ve adli takip ya da dava aşamasına gelmiş bütün hukuki-idari işlemler durdurulacak. Borçlar ödenmezse işlemler tekrar başlatılacak.

YAŞLILIK MAAŞI ARTTI

Komisyon’dan geçen teklifle yaşlılık, malüllük ve ölüm aylığında alt sınır 1000 lira olacak, işsizlik maaşı alabilmek için son 120 gün kesintisiz prim ödemiş olma şartı hizmet akdine tabi olma haline dönüşecek. Yasaad kira bedellerinde TÜFE’nin artış oranının baz alınması ve bebek devam sütü ile şalgamda ÖTV’nin kaldırılması da düzenlemede yer alıyor.

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