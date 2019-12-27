Vergide barkodla kolay ödeme dönemi

27.12.2019 03:45 - Güncelleme: 27.12.2019 03:45

Vergi tahsilatlarının 1 Ocak 2020’den itibaren yalnızca kamu bankaları ve PTT üzerinden yapılacak olması nedeniyle vergi ödemelerinin mükellefler tarafından kolay, hatasız ve rahatlıkla gerçekleştirilebilmesi için Ziraat Bankası tüm hizmet kanallarından 20 yeni tahsilat ve ödeme uygulamasını hayata geçiriyor. Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş’ın verdiği bilgiye göre vatandaşlar kredi kartı yanında Türkiye’de ilk olan bazı uygulama ve teknolojilerle vergilerini rahatça ödeyecek.

BARKOD İLE ÖDEME: ‘Ziraat Barkod Okuma Teknolojisi’ ile vergi ödemeleri artık bir üst seviyeye taşındı. Vergi ödemesi yapılırken hiçbir veri girilmeden yalnızca belge üzerindeki barkod ATM’ye veya Ziraat Mobil uygulamasına okutularak işlem yapılabiliyor. Mükellefler bağlı olunan Vergi Daireleri’nden veya GİB internet vergi dairesi ile interaktif vergi dairelerinden alacakları ‘Vergi Tahakkuk Fişi’nin sağ üst tarafında bulunan barkodu, ATM’deki barkod okuyucusuna veya Ziraat Mobil üzerinden cep telefonuna gösterdikten sonra tahsilat işlemi ekran üzerinden hızlı ve kolayca tamamlanacak. Ziraat’in halen 7.250 ATM’sinden 5.369’unda barkod okuma teknolojisi mevcut.

KİMLİK NUMARASI İLE ÖDEME: Yine Türkiye’de ilk kez TC Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarası ile vergi tüm vergi, harç, resim ve ceza ödemeleri anında yapılabilecek. Hizmete sunulan yeni yöntem ile mükelleflerin tüm vergi borçlarını bir arada görebilmesi sağlandı.

TAHAKKUK NUMARASI İLE ÖDEME: Müşteriler Ziraat Mobil ve internet bankacılığından sadece tahakkuk numarası girerek vergi ödemelerini hızlı ve kolay şekilde yapabilecek. Ziraat Bankası Şubelerine giden müşteriler ise tahakkuk numarası bilgisi ile vergi ödemelerini yaptırabilecekler.

OTOMATİK ÖDEME: Vergilerini düzenli ödeyen mükellefler artık ödemelerini takip etmek zorunda kalmayacak. Gecikmeye düşme kaygısı da son bulacak. Online sorgulanabilen tüm vergi ödemeleri için müşteriler otomatik ödeme talimatı verme imkanına kavuşacaklar. Bunun için yılbaşından itibaren otomatik ödeme talimatı vermeleri gerekiyor

SMS İLE ÖDEME: Yeni yılla birlikte talep eden kolay ve pratik şekilde SMS talimatı ile vergi ödeme imkânı da bulunuyor. SMS ile vergi tahsilatını tercih eden mükellefler, 7 gün 24 saat tek bir SMS ile vergi ödeme işlemlerini yapabilecekler.

SWIFT İLE ÖDEME: Kurumsal müşteriler kendi SWIFT kodu (BIC) bulunanlar vergi borçlarını MT101 mesaj tipi ile gönderecekleri SWIFT mesajı ile otomatik ödeyebilecekler.

Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş