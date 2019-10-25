Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeni vergi taslağı Meclis Başkanlığı’na sunuldu. ‘Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi’ ilkesiyle uyumlu olan yeni taslağa göre Kurumlar Vergisi düşüyor, çok kazananın Gelir Vergisi artıyor ve 3 yeni vergi geliyor. Meclis’te teklifin detaylarını paylaşan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş’un verdiği bilgiye göre ‘Değerli Konut Vergisi’ adı altında değeri 10 milyon lirayı aşan konutlardan ek yüzde 1 vergi alınacak. Taslakta Konaklama Vergisi ve Dijital Hizmet Vergisi de yer alıyor.

“Teklifimiz, çok kazanandan daha çok, az kazanandan daha az vergi alınmasını amaçlıyor” diyen Muş’un Meclis’e sunduğu tasarı ana hatlarıyla şöyle:

GELİR VERGİSİ’NDE DİLİMLER DEĞİŞİYOR

Taslak Gelir Vergisi dilimlerinde değişiklik yapması yanında, ücret geliri elde eden bir kesim için ilk kez beyanname zorunluluğu getirmesi açısından da önem taşıyor. Buna göre yıllık 500 bin TL ve üzeri ücret geliri elde edenler yıllık beyanname verecek. Yapılacak düzenlemeyle Gelir Vergisi üst dilimi de yüzde 35’ten yüzde 40’a çıkarılıyor. 500 bin lira ve yukarısında kazanç elde edenler yüzde 40 oranında Gelir Vergisi verecek.

KURUMLAR VERGİSİ YÜZDE 18’E DÜŞÜYOR

Taslakta, kurumlar vergisi finansal kuruluşlar dışındakiler için yüzde 18’e çekiliyor. Yüzde 18 oran 2021’den itibaren geçerli olacak. Daha önce yapılan geçici bir düzenleme ile 2018-2019-2020 için kurumlar vergisinin yüzde 22 olması öngörülmüştü. Yine geçici olarak 2020’de daha önce yüzde 22 olan vergi yüzde 20 olarak uygulanacak. Finansal kurumlar için ise Kurumlar Vergisi yüzde 22 olarak kalıcı hale getirilecek.

Değerli konuta % 1 ek vergi geliyor