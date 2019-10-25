Vergide yeni dönem: Az kazanandan az, çok kazanandan çok alınacak
Yeni vergi taslağı Meclis Başkanlığı’na sunuldu. ‘Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi’ ilkesiyle uyumlu olan yeni taslağa göre Kurumlar Vergisi düşüyor, geliri yüksek olanların vergisi artıyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeni vergi taslağı Meclis Başkanlığı’na sunuldu. ‘Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi’ ilkesiyle uyumlu olan yeni taslağa göre Kurumlar Vergisi düşüyor, çok kazananın Gelir Vergisi artıyor ve 3 yeni vergi geliyor. Meclis’te teklifin detaylarını paylaşan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş’un verdiği bilgiye göre ‘Değerli Konut Vergisi’ adı altında değeri 10 milyon lirayı aşan konutlardan ek yüzde 1 vergi alınacak. Taslakta Konaklama Vergisi ve Dijital Hizmet Vergisi de yer alıyor.
“Teklifimiz, çok kazanandan daha çok, az kazanandan daha az vergi alınmasını amaçlıyor” diyen Muş’un Meclis’e sunduğu tasarı ana hatlarıyla şöyle:
GELİR VERGİSİ’NDE DİLİMLER DEĞİŞİYOR
Taslak Gelir Vergisi dilimlerinde değişiklik yapması yanında, ücret geliri elde eden bir kesim için ilk kez beyanname zorunluluğu getirmesi açısından da önem taşıyor. Buna göre yıllık 500 bin TL ve üzeri ücret geliri elde edenler yıllık beyanname verecek. Yapılacak düzenlemeyle Gelir Vergisi üst dilimi de yüzde 35’ten yüzde 40’a çıkarılıyor. 500 bin lira ve yukarısında kazanç elde edenler yüzde 40 oranında Gelir Vergisi verecek.
KURUMLAR VERGİSİ YÜZDE 18’E DÜŞÜYOR
Taslakta, kurumlar vergisi finansal kuruluşlar dışındakiler için yüzde 18’e çekiliyor. Yüzde 18 oran 2021’den itibaren geçerli olacak. Daha önce yapılan geçici bir düzenleme ile 2018-2019-2020 için kurumlar vergisinin yüzde 22 olması öngörülmüştü. Yine geçici olarak 2020’de daha önce yüzde 22 olan vergi yüzde 20 olarak uygulanacak. Finansal kurumlar için ise Kurumlar Vergisi yüzde 22 olarak kalıcı hale getirilecek.
Değerli konuta % 1 ek vergi geliyor
Kanun teklifiyle ‘Değerli Konut Vergisi’ isminde yeni bir vergi ihdas edilecek. Kanun teklifi yasalaşırsa, konutunun değeri 5 milyon ile 7.5 milyon lira arasında olanlar yıllık binde 3 oranında, 7.5 milyon ile 10 milyon lira arasında olanlar binde 6 oranında, 10 milyon lira üzerinde olanlar yıllık yüzde 1 oranında Değerli Konut Vergisi verecek. Binanın değeri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yapacağı ya da yaptıracağı değerleme ile belirlenecek.
Dijital hizmet de vergi kapsamında
Türkiye’de geçtiğimiz yıllarda uygulanmaya başlanan dijital ürünlerden alınan vergi sisteminden dolayı App Store, Play Store, PSN, Microsoft Store ve diğer aylık üyelik ile çalışan hizmetler gibi yerlerdeki ürünlerin fiyatları artmıştı. Vergiyi kullanıcıya yansıtan firmalara bu kez Dijital Hizmet Vergisi geliyor. Dijital Hizmet Vergisi yüzde 7.5 olacak. Bu verginin mükellefi, ‘dijital hizmet sağlayıcısı’ olacak. Türkiye’den elde edilen hasılatı 20 milyon TL’den aşağıdaysa veya dünya genelinde elde ettiği hasılatı 750 milyon Euro veya muadili yabancı para karşılığı TL’den az olanlar vergiden muaf olacak. Dijital hizmet vergisinin matrahı, ilgili vergilendirme döneminde verginin konusuna giren hizmetler nedeniyle elde edilen hasılat olacak. Mehmet Muş “Dijital Hizmet Vergisi’ne, youtuberların da kazancı dahil olacak mı?” sorusu üzerine Muş, “Bu, kurumsal olarak şirketlere getirilen bir vergi. Diğer konularla alakalı elde edilen gelirler Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine tabi” dedi.
Tatilciye yüzde 2 ‘ayakbastı parası’
Teklifin kanunlaşması halinde dünyada pek çok ülkede uygulaması bulunan ve ‘ayakbastı’ olarak bilinen Konaklama Vergisi de devreye girecek. Mehmet Muş’un verdiği bilgiye göre Konaklama Vergisi’nin oranı hasılat üzerinden yüzde 2 olacak, konaklayan kişilerden alınacak. 2020 için yüzde 1 oranında, 2021 ve sonrası için yüzde 2 oranında uygulanacak. 2020’nin nisan ayı başında bu vergi müessesi yürürlüğe girecek. Belli başlı yerler, kamu misafirhaneleri, öğrenciler ile diplomatların kaldığı yerler istisna olacak.
Üst ligdeki sporcunun vergisi 5 puan artıyor
lVergi taslağı, sporcular ve sanatçılar için de vergi artışı öngörüyor. En üst liglerdeki sporcuların gelir vergisi yüzde 15’ten yüzde 20’ye çıkacak.
-Spor hakemlerinin elde ettikleri kazançlar, Gelir Vergisi’nden istisna olacak.
-Döviz alım-satımını kapsaması nedeniyle, döviz kullanımını caydırıcı özelliği nedeniyle daha önce binde 1 olarak uygulanmaya başlayan BSMV, binde 2’ye yükseltilecek.
-Döviz cinsinden mevduata da stopajın yüzde 20’ye kadar yükseltilmesine ilişkin yetki veriliyor.
-Gelir Vergisi Kanunu 18. maddede, yazar, ressam gibi sanatçılar, yazılımcılar ile mucitlerin buluş ve eserlerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden istisna tutuluyor. Yeni düzenleme ile bu istisnaya gelir sınırı getiriliyor. Bu kapsamda elde edilen gelirler yıllık 500 bin TL’yi aştığında istisna dışına çıkacak ve gelir vergisi ödenecek. 500 bin ve üzeri, taslakta yüzde 35 vergi dilimine denk geliyor.
-Halka açılarak BİST’te ilk defa işlem görmeye başlayan şirketlere 5 yıl boyunca Kurumlar Vergisi 2 puan indirimli olarak uygulanacak.
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