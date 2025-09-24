Ülkemizdeki savunma sanayii başta olmak üzere çok sayıda firmanın Ticaret Bakanlığı'ndaki ithalat ve ihracat verilerinin yurt dışındaki veri depolayan şirketlere sızdırılmasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı müfettişleri, ülkemizde faaliyet gösteren 464 kişi ve firmanın ihracat ve ithalatta rakip olarak gördükleri yerli firmaların ticari sır kapsamındaki verilerine ulaşmak için, Uzakdoğu merkezli veri depolayan şirketlere para gönderdiğini saptadı.

Ülkemizdeki savunma sanayii başta olmak üzere çok sayıda firmanın Ticaret Bakanlığı datalarında bulunan ithalat ve ihracat verilerinin yurt dışındaki şirketlere sızdırılmasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Geçtiğimiz haziran ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili Can Tuncay'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan operasyonda, aralarında gümrük çalışanları ve 1 danışmanlık şirketi sahibinin de olduğu 10 şüpheliden 7'si "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan tutuklanmış 3'ü ise adli kontrolle serbest kalmıştı.

Ticaret Bakanlığı müfettişleri, veri satıcısı yabancı firmalara para gönderen ülkemizdeki yerleşik firmaları da mercek altına aldı. Buna göre, 15 Haziran 2020- 22 Haziran 2024 tarihleri arasında Türkiye'deki kişi ve kuruluşlardan Uzakdoğu'daki veri hırsızlığıyla elde ettikleri bilgileri satan şirketlere gerçekleştirilen para transferlerini inceledi.

4 YILDA 3 MİLYON DOLAR AKTI

Sabah'ın haberine göre, Toplamda 464 kişi veya firmanın veri hırsızlığı sonucu elde edilen verilerin yayınlandığı Uzakdoğulu şirketlere 4 yılda yaklaşık 3 milyon dolar aktardığını saptadı. Bu kişi ve firmalar söz konusu Uzakdoğulu şirketlere aktarılan bu miktarı açıklayamadı.

VERİ SATIN ALMAK İÇİN UZAKDOĞULU DATA FİRMALARINA PARA AKITMIŞLAR

Uzakdoğu'daki veri datalarının halen finansman kaynağı olarak ülkemizdeki firmaları kullandığı saptanırken, verileri satın alacak firmalara bu verileri Ticaret Bakanlığı'ndan temin ettiklerini belirttikleri ve bu şekilde söz konusu firmaların güvenini kazandıkları belirlendi.

MÜFETTİŞLER UYARDI

Ticaret Bakanlığı müfettişleri hazırladıkları raporla, ülkemizdeki firmaların veri hırsızlığından elde ettikleri verileri satın almasının önüne geçilebilmesi için de ayrıntılı tedbirler alınması gerektiği vurgulandı.

Bu kapsamda ülkemizdeki firmalara bu tür eylemlere dahil olmamaları aksi yönde davranan söz konusu firmalar hakkında her türlü idari ve cezai tedbirlerin alınacağı hususlarını içeren bir genelge yayınlanmasının uygun ve gerekli olduğu vurgulandı.

KANUN TEKLİFİNDEN SONRA DEĞERLENDİRİLECEK

Bu talep, yasalaşma sürecinde olan kanun teklifinin sonuçlandırılmasının ardından değerlendirilmek üzere kayıtlara geçti. Ancak geçtiğimiz Nisan ayına kadar halen bazı firmaların az da olsa yine aynı şekilde para transferlerine rastlandı.

TİCARET BAKANLIĞI ÇALIŞMA BAŞLATTI

Ticaret Bakanlığı, müfettişlerin taleplerini dikkate alarak çalışma başlattı. Bu kapsamda çalıntı verileri halen yurt dışından transfer etmeye çalışan firmalar için cezai ve idari yaptırım uygulanması amacıyla bir genelge hazırlamak için çalışmalara başladı.

13 SİTE ENGELLENDİ

Yurt dışındaki veri depolanan toplam 13 internet sitesine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli getirildi ancak söz konusu siteler uzantı ya da isim değiştirmek yolu ile yeni web adresleri oluşturarak yasa dışı veri satışı işlemine devam etmeye çalıştıkları gözlendi.

Casuslar deşifre oldu: 7 bin dolara sattılar