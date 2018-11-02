Verimli ekonomi enflasyonu önler

Ağbal, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yürütülen, ‘Toplam Faktör Verimliliği İçin Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek Projesi’nin kapanış toplantısına katıldı. Ağbal toplantıda yaptığı konuşmasında AK Parti ile 2002 yılı sonrası dönemde yapılan kalkınma hamlelerine dikkati çekerek “2002-2007 dönemindeki büyümenin yüzde 40’ı toplam faktör verimliliğindeki artıştan gelmiş. Demek ki sahip olduğumuz sermaye stokunu artıracağız, insan gücünün iş gücüne katılımını artıracağız” dedi.