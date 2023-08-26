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Ekonomi

Vietnam'ın bugüne kadarki en prestijli projesine Türk imzası!

Vietnam'ın 'göz bebeği', ülkenin bugüne kadarki en prestijli altyapı projesi Long Thanh Uluslararası Havalimanı'nın ilk faz ihalesini IC İçtaş İnşaat'ın liderlik ettiği VieTur Konsorsiyumu kazandı. Projenin temelinin üst düzey katılımla ay sonunda atılması planlanıyor. Söz konusu havalimanı projesinin ve ileride yapılabilecek işbirliklerinin Türkiye-Vietnam ilişkilerinin gelişmesinde önemli bir adım olacağı değerlendiriliyor.

AA26 Ağustos 2023 Cumartesi 16:43 - Güncelleme:
Vietnam'ın bugüne kadarki en prestijli projesine Türk imzası!
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Vietnam Başbakanı'nın sorumluluğunda yürütülen, ülkenin bugüne kadarki en büyük prestij altyapı projesi olan Long Thanh Uluslararası Havalimanı'nın ilk faz ihalesini, bölgedeki ilk Türk firma olan IC İçtaş İnşaat'ın yüzde 50'den fazla hisseyle liderlik ettiği VieTur kazandı.

Ocak 2023'te başlayan havalimanı ihale süreci, 1,5 milyar dolarlık kontrat bedeliyle tamamlandı. 28 Ağustos Pazartesi günü Vietnam Havalimanları Şirketi ile VieTur Konsorsiyumu arasında kontrat imzalanacak.

Uluslararası Havalimanının temel atma töreninin ise 31 Ağustos 2023 Perşembe sabahı yapılması planlanıyor. Törene, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ve birçok bakanın katılması bekleniyor.

- BÜYÜK ALTYAPI PROJELERİNİN TANITIMI İÇİN ÖZEL PROGRAM

Temel atma töreni öncesi 30 Ağustos Çarşamba akşamı Vietnam Başbakanlığı tarafından, IC yönetimi ve ilgili bakanların katılımıyla, Vietnam'da yapılması planlanan büyük altyapı projelerinin konuşulacağı özel bir etkinlik düzenlenecek.

Söz konusu havalimanı projesinin ve ileride yapılabilecek işbirliklerinin Türkiye-Vietnam ilişkilerinin gelişmesinde önemli bir adım olacağı değerlendiriliyor.

- ULUSLARARASI HAVALİMANI YILLIK 25 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERECEK

Yıllık 25 milyon yolcuya hizmet vermesi, 1,2 milyon ton kargo taşımacılığının yapılması hedeflenen Long Thanh Uluslararası Havalimanı, 373 bin metrekarelik yolcu terminaline sahip olacak.

Sözleşme süresinin 39 ay olarak belirlendiği projenin ülke ticaretine ve turizmine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

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