Villada 1 hafta tatil 800 TL’den başlıyor

İstanbul’da 23 Haziran’da gerçekleştirilen yenileme İBB Başkanlık seçiminin de bitmesinin ardından yeniden tatil rotalarına dönüş başladı. Kalabalık ailelerin ve gözden uzak olmak isteyen tatilcilerin tercihi olan villalar ise İstanbul, Antalya ve Bodrum’da günlük, aylık ve sezonluk olarak kiralanıyor. Ücretler ise villanın büyüklüğü, lüks durumuna göre haftalık 800 TL’den başlayıp 135.000 TL’ye kadar yükseliyor. Villa kiralamak isteyenler için aracı kurumlar tarafından çok sayıda alternatif sunuluyor. İstanbul Şile’de sezonluk kiralık villaların aylık fiyatları 3.500 TL’den başlayıp, 15 bin TL’ye kadar çıkıyor. Denize sıfır ya da denize yürüme mesafesindeki villalar eşyalı olarak kiralanıyor.

ŞİLE REVAÇTA

İstanbul’un villalarıyla ünlü bir başka ilçesi Silivri’de ise sezondaki kiralar 3.500 TL’den başlayıp 25.000 TL’ye kadar yükseliyor. Antalya’da en ucuz villa kiralama ücreti haftada 1.500 TL’den başlıyor, denize, ormana yakınlığı ve lüks durumuna göre da villaların haftalık kiraları 15.000 TL’ye kadar çıkıyor. Aylık kiralamada ise oran 3.500 TL’den başlayıp, lüks villa durumuna göre 60.000 TL’ye ye kadar yükseliyor.

Yine eşyalı ve eşyasız seçenekleriyle kiralanan villalar için Antalya’da en çok tercih edilen bölgeler ise Döşemealtı, Serik, Belek, Kaş ve Kalkan’da yer alıyor. Villaları kiralayan bireysel mal sahipleri olduğu gibi, kiralık villalarda aşçılıktan temizliğe kadar pek çok hizmetin verildiği özel alanlar da yer alıyor. Villalar da balayı, denize yakın, muhafazakar gibi özelliklerine göre kiralanıyor ve buna göre fiyatlanıyor. Özellikle kalabalık Rus aileler, otel hizmetlerinin hemen hepsinin sağlandığı bu tür villaları kiralamayı tercih ediyor.