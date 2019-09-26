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''Vinçler kasımda çalışacak''

İstanbul’u dünyanın finans zirvesine taşıyacak İstanbul Finans Merkezi için Türkiye Varlık Fonu devreye girdi. İnşaatın 3’te birini satın alan Fon, kasım ayında çalışmaları yeniden başlatacak. 

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Yapımı uzun süredir devam eden ve Başkan Recep Tayyip Erodoğan’ın 2022’de faaliyete geçeceğini  ilan ettiği İstanbul Finans Merkezi (İFM) için yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, “İFM projesinde ilk etapta inşaatın tamamlanması için müteahhit şirketlerle görüşmeleri hızlandırdık ve her biriyle kamu yararını gözeterek rayiç bedellerin altında oldukça makul meblağlar üzerinden anlaşmalar yaptık” ifadelerini kullandı. 

TVF olarak İFM projesine dahil olduklarını ve projenin bir kısmına yatırım yapacaklarını ağustos sonunda duyurduklarını anımsatan Sönmez, TVF olarak öncelikli stratejik yatırımlarından biri olan İFM projesinde hızla ilerleme kaydettiklerini belirtti.

ANLAŞMA İMZALANIYOR 

Sönmez, emlak, mevzuat ve ekosistem boyutlarıyla ele aldıkları projede ilk etapta inşaatın tamamlanması için müteahhit şirketlerle görüşmeleri hızlandırdıklarını ve her biriyle kamu yararını gözeterek rayiç bedellerin altında oldukça makul meblağlar üzerinden anlaşmalar yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:”TVF olarak 1,3 milyon metrekarelik kullanılabilir alanı olan projenin yaklaşık 465 bin metrekarelik kısmını proje, hafriyat, arsa bedelleri ve bugüne kadar tamamlanan inşaat maliyetleri dahil olmak üzere 1,67 milyar TL karşılığında devralacağız. Ofis ve çarşı alanlarını içeren bu kısımlardaki 3 yüklenici firma ile anlaşmaları imzalıyoruz. İnşaatların bir an önce başlaması için Emlak Konut GYO ile birlikte ihale düzenleyeceğiz. En geç kasım ayında vinçlerin çalışmaya başlayacağının müjdesini şimdiden verebiliriz.” 

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