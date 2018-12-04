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Visa ve Mastercard komisyonlarını düşürüyor

Visa ve Mastercard, AB'nin rekabet incelemesini sona erdirmek için aldıkları komisyonlarda indirim yapma teklifinde bulundu.

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Visa ve Mastercard, Avrupa Birliği'nin (AB) başlattığı rekabet incelemesini sona erdirmek için aldıkları komisyonlarda indirim yapmayı teklif etti.
 
AB Komisyonu, devam eden rekabet incelemelerine son vermek için Visa ve Mastercard'ın kartlı ödeme işlemlerindeki komisyon ve takas ücretlerine yönelik çeşitli taahhütlerde bulunduğunu açıkladı.
 
Visa ve Mastercard'ın Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki ülkelerin ödeme sistemlerini kullananlardan alınan ücretlerde indirim yapmayı taahhüt ettiği kaydedilen açıklamada, bu ücretin 5,5 yıl boyunca mağaza alışverişlerinde banka kartlarından işlemin yüzde 0,2'si, kredi kartlarından da yüzde 0,3'ü oranında tahsil edileceği belirtildi.
 
Açıklamada, sanal alışverişlerde ise banka kartlarından yüzde 1,15, kredi kartlarından yüzde 1,5 takas ücreti alınacağına işaret edildi.
 
Söz konusu değişikliklerin yapılması halinde 3'üncü ülke kartlarına uygulanacak takas ücretleri AB banka kartlarıyla aynı seviyelere gelmiş oluyor.
 
AB Komisyonu'nun Visa ve Mastercard'a ilişkin uyguladıkları komisyon ve takas ücretlerine ilişkin rekabet incelemeleri devam ediyor.
 
AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.
 
AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabete veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.

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