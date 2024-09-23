Irak ile Türkiye arasında eylül ayının başından itibaren getirilen karşılıklı vize muafiyetinin turizme olumlu yansıdığı ifade ediliyor.

Turizm sezonunun sonuna gelinmesine rağmen Türkiye'ye giden Iraklı turist sayısı artarken yeniden turlar düzenlenmeye başlandı ve uçak biletleri tükendi.

Irak genelindeki turizm şirketleri, vize muafiyetinin uygulanmasıyla adeta yeni bir turizm sezonunun başladığını aktarıyor.

"TÜRKİYE'DEN BAŞKA BİR ÜLKEYİ TERCİH ETMEYECEĞİZ"

Kerkük kentindeki tur şirketi organizatörü İbrahim Pasvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki bu anlaşmanın zamanlamasının çok doğru olduğunu söyledi.

Bu kararı uzun zamandan beri beklediklerini dile getiren Pasvan, kararla sona ermek üzere olan turizm sezonunun adeta yeniden canlandığını ifade etti.

Pasvan, Kerkük havaalanından Türkiye'ye haftada 6 sefer düzenlendiğini hatırlatarak, yoğun talepten dolayı Kerkük- Türkiye uçak biletlerinin tamamının tükendiğini belirtti.

IRAKLILARIN TATİL İÇİN İLK TERCİHİ TÜRKİYE



Iraklıların yıllardır tatil için ilk tercihinin Türkiye olduğuna dikkati çeken Pasvan, bu gelişmeyle birlikte tüm yolcu otobüsleri ve uçak biletlerinin yok satmaya başladığını açıkladı.

Pasvan, Iraklıların bu tercihinin nedenini ise "Türkiye'nin geniş turizm alanları ve dört mevsime sahip olması" şeklinde açıkladı.

İki ülke arasındaki vize muafiyetinin uygulanmasının sadece 15 yaş altı ile 50 yaş üzeri değil, tüm yaşları kapsamasını temenni ettiklerini söyleyen Pasvan, bunun iki ülke için de hayırlı olacağını savundu.

Kerkük'teki bir diğer tur şirketi organizatörü Yasin Abdulbasit, bu uygulamanın özellikle çok çocuklu Iraklı ailelerin Türkiye'de tatil yapmalarını teşvik ettiğini söyledi.

Uygulamanın özellikle 50 yaş üzeri vatandaşlara büyük fayda sağladığını ifade eden Abdulbasit, vize müracaatındaki sorunlardan kurtulduklarını anlattı.

Iraklı ailelerin uçak yolculuğunun yanında kendi özel araçları ile de Türkiye'ye seyahat etmeye başladığına dikkati çeken Abdulbasit, Iraklı ailelerin yaz tatilinin son 3 haftasını Türkiye'de geçirdiğini ifade etti.

KERKÜK'TEN TÜRKİYE'YE UÇAK SEFERLERİ YETERSİZ



Vize muafiyetinin uygulanmasının ardından hava yoluyla yolculukların arttığını kaydeden Abdulbasit, Kerkük'ten Türkiye'ye hava yolu seferlerinin yetersiz kaldığını savundu.

Abdulbasit, vize muafiyeti uygulamasının yanı sıra Irak geneli ve özellikle Kerkük havalimanından Türkiye'ye uçak seferlerinin sayısının artırılmasını istedi.

Kerküklü İbrahim Altunçu da uzun zamandan beri böyle bir kararın çıkmasını beklediklerini söyledi. Altunçu, vize muafiyetinin yaz tatilinin son döneminde uygulanmasına rağmen Iraklıları mutlu ettiğini aktardı.

Vize muafiyetinin genişletilmesini isteyen Altunçu, tam muafiyetin olmasıyla birlikte Iraklıların tatil için Türkiye'den başka bir ülkeyi tercih etmeyeceklerini ifade etti.

Bu muafiyetin sadece turizm değil iki ülke arasında ticareti de geliştireceğine inandığını belirten Haşim Kasapoğlu bu adımın daha önce atılması gerektiğini dile getirdi.

Kasapoğlu, bu adımın her iki ülke vatandaşının seyahatlerini kolaylaştıracağını, ailelere de maddi yönden olumlu etkisi olacağını sözlerine ekledi.