Volkswagen fabrikasını Manisa'ya kuracak
Volkswagen, Manisa merkezli Volkswagen Turkey Otomotiv AŞ'yi kurdu. Sermaye 943.5 milyon TL olarak belirlendi.
Volkswagen, Manisa merkezli Volkswagen Turkey Otomotiv AŞ'yi kurdu. Sermaye 943.5 milyon TL olarak belirlendi.
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